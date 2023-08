Cian Uijtdebroeks vu par son équipe : “À la Vuelta pour apprendre ce qu’est un grand tour”

Récemment, c’est son point faible que le coureur liégeois a travaillé avec assiduité, le contre-la-montre même si la Vuelta ne présente qu’un exercice du genre (la 10e étape, 25 km à Vallodolid) en plus du chrono par équipes d’ouverture ce 26 août. Sur ce Tour d’Espagne, Cian Uijtdebroeks va évoluer en électron libre du leader de la formation allemande, Alexander Vlasov, et, à moins que le Russe ne se révèle un véritable candidat à la victoire, le Belge aura les coudées franches.

”Je pourrai évoluer comme je le veux”, répète-t-il. “J’aimerais courir pour le classement et donc, je vais prendre étape après étape en essayant de perdre le moins de temps possible au début. Je n’ai aucune pression de l’équipe. C’est ce qui me plaît car je m’en mets déjà assez moi-même. Si le classement devient secondaire, je me focaliserai peut-être plus spécialement sur l’une ou l’autre étape.”

"Cian dispose des caractéristiques physiologiques et mentales d'un potentiel vainqueur du Tour, même si le chemin est très, très long"

Cette saison, Uijtdebroeks a conquis trois tops 10 en World Tour. Il a fini 9e du Tour de Catalogne, 6e de celui de Romandie et 7e en Suisse. Si son rêve est d’enlever un jour un grand tour, il aimerait obtenir dans un mois un joli accessit. Ce serait un nouveau signe d’une progression linéaire et d’un plan de carrière réussi jusqu’à maintenant et qui devrait ensuite le mener au Giro l’an prochain et au Tour en 2025. Dans sa formation, on est persuadé que le jeune Belge a les qualités pour réaliser un jour son rêve.

”Cian dispose des caractéristiques physiologiques et mentales d’un potentiel vainqueur du Tour, même si le chemin est très, très long”, a ainsi confié John Wakefield, manager de la performance de Bora-Hansgrohe et ancien d’ UAE.

En haute montagne et contre-la-montre, ses performances au dernier Tour de Suisse ou ses valeurs développées depuis le début de la saison, en perpétuelle augmentation, ont ravi le staff de la formation allemande et confirmé que le Belge peut se montrer ambitieux en Espagne.

”Il a encore une grande marge pour progresser et s’améliorer, dit Wakefield. Cian est hyperprofessionnel et mature, il est particulièrement minutieux avec la diététique et ses schémas d’entraînements. À la Vuelta, l’important est qu’il apprenne, sans pression, ce qu’est de courir un grand tour, dans les bons et les mauvais jours.”