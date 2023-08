Dans le Picon Blanco, seule ascension hors-catégorie du jour, dont le sommet était placé à un peu plus de 35 kilomètres de l'arrivée, les favoris ont fait la différence. Un petit groupe composé de Primoz Roglic, Adam Yates (UAE Team Emirates), Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) et Damien Howson (Q36.5) a semé le reste du peloton et est très vite revenu sur les coureurs échappés plus tôt dans la journée.

La décision s'est faite au sprint, personne ne prenant l'avantage dans l'Alto de Bocos, courte ascension de troisième catégorie située à 7 kilomètres de la ligne. Dans la roue de Yates, qui a lancé son sprint de loin, Roglic a facilement fait la différence face au Britannique, finalement troisième, dépassé par Vlasov dans les tous derniers mètres. Au classement général, le trio de tête est le même. Vlasov affiche 34 secondes de retard et Yates 40.

Vendredi, les coureurs disputeront une étape vallonnée, avec 157 kilomètres à parcourir entre Santa Gaeda del Cid et Pradoluengo. Cette 45e édition s'achèvera samedi à Lagunas de Neila. Le Français Pavel Sivakov a gagné l'an dernier, et Remco Evenepoel est le dernier Belge a l'avoir emporté en 2020.