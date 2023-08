Taminiaux se réjouit de rejoindre De Lie chez Lotto-Dstny: “J'avais d'autres pistes mais Arnaud m'a envoyé un message"

guillement "J'avais d'autres pistes que Lotto-Dstny, mais Arnaud m'avait envoyé un message."

L’annonce du transfert de Taminiaux chez Lotto-Dstny, où il rejoindra la garde rapprochée d’Arnaud De Lie, n’a donc pas été une surprise. “On s’entend effectivement bien, commente celui qui porte encore le maillot de la formation Alpecin-Deceuninck. Mais Arnaud ne doit pas avoir beaucoup d’ennemis : c’est un gars agréable, avec qui on peut bien rigoler. On a un peu le même parcours, puisque nous avons roulé au club de Chevigny chez les jeunes. Je me réjouis d’arriver dans son équipe lors des deux prochaines saisons. J’avais deux autres offres sérieuses pour l’an prochain, mais le choix de Lotto-Dstny me semblait logique. C’est une équipe avec une longue histoire et on voit qu’elle performe bien à tous les niveaux, notamment avec les coureurs de mon profil. Et puis, le fait d’avoir reçu un message d’Arnaud, qui me disait qu’il serait content que je rejoigne son équipe, a aussi facilité la décision.”

Quel sera son rôle ? Taminiaux sera-t-il uniquement au service du Taureau, qui vient de remporter deux courses en trois jours, avec la Polynormande et le Tour de Louvain ? “Je pense que je peux lui amener quelque chose, comme à l’équipe en général, j’ai beaucoup appris ces dernières saisons dans le lead-out des sprints. Ce sera un plaisir de travailler pour lui. Mais j’ai aussi demandé à Lotto-Dstny de pouvoir continuer à jouer ma carte, sur des épreuves moins relevées, quand Arnaud ira sur des courses World Tour.”

Deuxième cette année du Circuit de Charleroi-Wallonie, où il n’avait été battu que par Jordi Meeus, Taminiaux, 28 ans, a toujours le goût de la victoire, lui qui compte à son palmarès une étape des Quatre Jours de Dunkerque, une du Tour de Langkawi, la Roue Tourangelle, le Grand Prix Criquielion, et les kermesses pros de Zwevezele, Tirlemont, Erpe-Mere et Viane. “En plus d’Arnaud, je connais déjà beaucoup de monde chez Lotto-Dstny”, ajoute celui qui y retrouvera Sébastien Grignard et Sylvain Moniquet, deux autres Wallons.