La rumeur d’un départ chez Ineos avait pris de l’épaisseur avec les déclarations d’Alberto Contador en marge des Mondiaux. L’ancien champion espagnol avait, en effet, affirmé qu’Evenepoel rejoindrait la grosse écurie britannique cet hiver et qu’il emmènerait d’ailleurs certains équipiers ave c lui.

L’intéressé dit tout le contrair e."Si je reste chez Soudal Quick-Step? Normalement, oui. Un contrat est un contrat, a-t-il affirmé lors d’un numéro du podcast Lanterne Rouge. Et le mien court jusqu’en 2026. C’est aussi une question de respect. Je ne me vois pas dire:"merci pour tout et au revoir". Moi, je ne fonctionne pas comme ça. En outre, le cyclisme n’est pas le football. On ne met pas 200 millions d’euros sur la table pour acheter quelqu’un."

Faisant écho aux critiques émises par son papa, il a ajouté: "Bien sûr, on peut améliorer des choses comme équipe pour être au niveau d’UAE et des Jumbo. Mais on peut y arriver très vite car il y a beaucoup d’expérience au sein du staff et parmi les coureurs."