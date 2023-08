Vainqueur du Tour de Louvain, Arnaud De Lie s’y est "super bien amusé": "Je suis à mon meilleur niveau de l'année"

Arnaud De Lie s’est imposé avec maîtrise sur le Tour de Louvain, le nouveau nom du Grand Prix Scherens. Le Taureau de Lescheret a ainsi ponctué une belle prestation collective des Lotto-Dstny, qui ont placé quatre hommes dans le top 10. "On a contrôlé la course toute la journée. On connaissait le parcours et on en a joué", a expliqué De Lie.