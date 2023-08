Arnaud De Lie remporte le Tour de Louvain: "Enchaîner 2 victoires en 3 jours, c'est l'idéal"

La course a été très animée mais aucune échappée n'est parvenue à se dessiner jusqu'à ce qu'un groupe de sept coureurs se détache à un peu plus de 15 km de l'arrivée avec De Lie, Campenaerts, Arjen Livyns (Lotto Dstny), Stan Van Tricht (Soudal Quick-Step Devo), Jordy Bouts (TDT-Unibet), les Français Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), récent champion du monde espoirs, et Axel Zingle (Cofidis) pour former l'échappée décisive.