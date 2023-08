Arnaud De Lie entame la dernière partie de sa saison à la Polynormande

L’épreuve (1.1), qui fait partie de la Coupe de France, se dispute sur 170 kilomètres entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles, dans la Manche. Elle réunit seize équipes, cinq formations du WorldTour seront au départ (AG2R, Arkéa, Cofidis, Groupama et Intermarché), six équipes procontinentales (TotalEnergies, Bingoal, Bolton, Eolo, Israel et, donc, Lotto-Dstny) ainsi que cinq continentales (Nantes Atlantique, Nice Métropole, St-Michel-Mavic, Van Rysel-Roubaix et Saint-Piran).

L’an dernier, Arnaud De Lie s’était classé 6e en Normandie, le Taureau de Lescheret avait remporté largement le sprint du peloton arrivé 23 secondes après le petit groupe de cinq hommes dont Franck Bonnamour s’était montré le plus costaud. Cette fois, le Wallon entend bien ajouter une sixième victoire à son palmarès de la saison, un peu plus de deux semaines après son retour victorieux au Tour de Wallonie (il avait enlevé la 2e étape entre Saint-Ghislain et Walcourt). En France, De Lie sera notamment épaulé par Frederik Frison ou Cédric Beullens.

Parmi ses principaux rivaux, il devrait retrouver l’Italien Giacomo Nizzolo, le seul qui l’avait devancé en le surprenant au sprint lors d’une précédente manche de la Coupe de France, le Tro Bro Leon, au mois de mai dernier.