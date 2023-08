Aux Mondiaux de Glasgow, Tom Pidcock gagne le cross-country en mountainbike, Jens Schuermans 15e et meilleur Belge

De Froidmont a payé ses efforts à la mi-course en pointant au 18e rang tandis que Schuermans est remonté à la 14e place après un départ timide.

En tête de la course, Pidcock, champion olympique en titre, a pris la tête de la course dans le sixième des huit tours pour ne plus la lâcher et décrocher son premier titre de champion du monde chez les élites. Le Britannique s'est imposé avec 19 secondes d'avance sur le Néo-Zélandais Samuel Gaze, vainqueur du format court jeudi, et 34 sur le Suisse Nico Schruter, dont le compteur reste bloqué à dix titres mondiaux.

Jens Schuermans s'est classé premier Belge à 15e place à 2:27 de Pidcock, Pierre De Froidmont a finalement échoué à la 46e place à 5:22. Clément Horny a lui terminé à un tour du Britanniqiue et Arne Janssens a abandonné.

De Froidmont avait terminé 14e et Schuermans 24e sur le format court. Clément Horny avait été classé 49e et Arne Janssens n'avait pas terminé.