Au bout du rouleau, Tadej Pogacar pourrait mettre fin à sa saison: “Mon corps et ma tête ont besoin de repos”

On l’a déjà connu plus fringant. Tadej Pogacar n’a pas vécu la plus belle journée de sa carrière sur un vélo, ce vendredi. Loin de là. Placé parmi les favoris pour le top 5, voire le podium, le Slovène a échoué à la 22e place à… trois minutes et cinq secondes de Remco Evenepoel. Dans les derniers kilomètres, il a même été rattrapé et dépassé par Filippo Ganna, pourtant parti deux minutes et 40 secondes après lui.