Wout van Aert, 5e du contre-la-montre aux championnats du monde : "J'ai donné le maximum, je n'ai aucun regret"

"C'est simple, j'ai donné le maximum, et je sentais bien ce contre-la-montre, mais ce ne fut pas suffisant quand tu vois le résultat", a commenté l'Anversois au micro d'Eurosport, manifestement déçu. "Ce fut un peu une surprise pour moi quand j'ai vu ma place à l'arrivée assez loin derrière le premier (à ce moment-là, le jeune Britannique Joshua Tarling, ndlr). Je n'ai aucun regret, je n'ai pas vraiment commis de fautes et j'avais de bonnes jambes, mais pas assez apparemment. J'ai bien suivi mon rythme, c'était un parcours difficile avec parfois un vent compliqué et il fallait partir vite dans la première partie alors que la seconde partie était dure avec quelques difficultés. C'était dur et je n'ai pas pu pousser plus à la fin et bien terminer. Je n'ai pas de regrets, il y a juste eu des gars plus forts. C'est comme ça".

Wout van Aert va à présent digérer ces championnats du monde pour se préparer pour le Tour de Grande-Bretagne (du 3 au 10 septembre), a confié le coureur belge de Jumbo-Visma qui visera ensuite les championnats d'Europe à Drenthe aux Pays-Bas du 20 au 24 septembre. "Il reste encore un beau programme", a ajouté Wout van Aert.