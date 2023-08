Remco Evenepoel "super fier" après son titre de champion du monde de contre-la-montre : "J'étais dans un très bon jour"

C'est sa 4e médaille dans le contre-la-montre élites d'un championnat du monde après sa 2e place en 2019 et ses médailles de bronze en 2021 et l'an dernier.

"C'est incroyable, c'était peut-être aujourd'hui l'un des objectifs les plus importants de ma saison et le faire avec mon poids (63-64 kg ndlr) dans une course difficile sur un profil qui n'est peut-être pas parfait pour un gars avec un poids comme le mien. Mais j'ai juste eu un super jour et je l'ai fait. Je suis super content", a commenté Remco Evenepoel au micro des organisateurs avant de monter sur le podium faire retentir la Brabançonne.

"Pour être honnête, j'aurais pu courir plus vite que ce que nous avions prévu, j'aurais pu mettre 10 à 15 watts de plus que ce qui était planifié. Si tu sais après 30 minutes que tu es en dessous de la limite et que tu ne sens pas tes jambes, tu sais que tu es dans un bon jour. Je savais après le 2e intermédiaire que j'étais plus rapide que 'Pippo' (Filippo Ganna, ndlr) alors qu'on arrive sur mon terrain avec une partie plus accidentée et la dernière montée, cela te donne encore un extra en plus dans les jambes dans un chrono déjà fantastique. Je suis super fier et super heureux. C'est dommage d'avoir fini 2e avec Wout (van Aert) dans la course en ligne, mais pour moi c'était trop dur et trop explosif, même si j'avais de bonnes jambes. Aujourd'hui, le profil me convenait mieux et le résultat le montre."

Evenepoel avait cédé son maillot arc-en-ciel sur la course en ligne au Néerlandais Mathieu van der Poel dimanche à Glasgow.

Remco Evenepoel défendra à présent son titre au Tour d'Espagne dans quinze jours à la Vuelta du 26 août au 17 septembre.