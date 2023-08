Mondiaux de cyclisme: Maxime Hordies renouvelle son titre dans la course en ligne

Après sa médaille d'argent lors du contre-la-montre mercredi, Maxime Hordies a décroché l'or vendredi dans la course sur route de la catégorie H1 aux championnats du monde de paracyclisme en Écosse. Le Brabançon l'a emporté en solitaire après 46,8 km dans et autour de Dumfries and Galloway, avec un temps de 1h21:17. Distancé de vingt secondes, l'Italien Fabrizio Cornegliani a obtenu la médaille d'argent. Le Sud-Africain Nicolas Pieter du Preez, vainqueur du contre-la-montre, a terminé troisième (+0:21).