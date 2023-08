Le Néo-Zélandais Aaron Gate a décroché l'or dans cette épreuve avec 123 points devant l'Espagnol Albert Torres Barcelo en argent avec 107 points.

Van den Bossche, 22 ans, avait décroché deux médailles de bronze, sur la course aux points et l'américaine, lors des Mondiaux l'an passé à Saint-Quentin-en-Yvelines.

C'est la 4e médaille dans le clan belge sur la piste à Glasgow après les deux titres mondiaux de Lotte Kopecky (course aux points et par élimination) et le bronze de Tuur Dens (scratch).