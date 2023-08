"J’ai tourné toute la nuit dans mon lit"

Récupération et préparation : ce sont les mots d’ordre de Wout van Aert et de Remco Evenepoel avant le contre-la-montre des championnats du monde, ce vendredi, lors duquel ils auront la même ambition : décrocher la médaille d’or. Pour reprendre des forces, rien de tel que du repos et… du vélo. Les deux Belges ont fait une sortie de récupération, ce lundi. Deux heures pour van Aert et une heure pour Evenepoel. Le médaillé d’argent de la course en ligne avait visiblement besoin de récupérer autant physiquement que mentalement, après l’éprouvante bataille de dimanche. Il a d’ailleurs appelé son activité Strava : récupération for body and mind. En attachement : une photo de lui tout sourire dans son maillot de la délégation belge.