Federico Bahamontes était l'Aigle de Tolède, le meilleur grimpeur de l'histoire du Tour de France

Celui qui était le plus ancien vainqueur du Tour de France avait vu le jour le 9 juillet 1928 à Val de Santo Domingo, dans la province de Tolède. À six mois, il rejoint la ville avec ses parents. Apprenti menuisier, puis aide ouvrier d’un atelier de vélos, il devint coursier à Tolède. Après avoir joué au foot, il termina 2e de sa première course en juillet 1947.

Comme Lucien Van Impe, "Fédé" Bahamontes a remporté six G.P. de la Montagne du Tour, un de moins que Richard Virenque. En 2013, pour le 100e Tour, L’Équipe magazine l’avait désigné comme le meilleur grimpeur de l’histoire de la Grande Boucle. Bahamontes avait estimé cette récompense méritée et égratigné Virenque.

"Il ne m’arrive pas à la cheville, avait-il confié. Qu’il ne m’en veuille pas, mais, si lui, il est grimpeur, moi, je suis Napoléon !"

Federico Bahamontes a multiplié les succès dans toutes les épreuves avec un peu ou beaucoup de relief. Passé pro en 1954, il remporta sa première épreuve, la course de côte Nice – Mont-Agel. Pendant douze saisons, il brillera sur d’innombrables courses, passant régulièrement en tête des cols et montées, mais se faisant souvent reprendre dans les descentes.

Car autant "Baha" vole quand la route s’élève, autant il descend comme un fer à repasser. En cette saison de ses débuts, il découvre le Tour avec pour but de remporter le G.P. de la montagne. Dès la première étape pyrénéenne, il franchit en tête l’Aubisque. C’est le premier de ses 52 passages en tête au sommet d’une difficulté du Tour (toujours le record). Un mois plus tard, le grimpeur longiligne remporte le classement pour la première fois. Il réitérera ce succès en 1958, 1959, 1962, 1963 et 1964.

Sa plus belle victoire est évidemment celle conquise au Tour de France 1959, la première pour un Espagnol. Champion d’Espagne en 1958, Bahamontes a enlevé onze étapes d’un grand tour, sept au Tour, trois à la Vuelta et une au Giro, et neuf grands prix de la montagne.

Au fil des ans, Bahamontes a suscité de multiples commentaires dithyrambiques. Celui de l’ancien journaliste Pierre Chany les résume : "Quand il grimpait, il était étourdissant, accomplissant son ascension au rythme de métronome de ses épaules. Le plus admirable, c’était le mouvement de son corps au niveau des reins. Il avait la souplesse d’un danseur de flamenco."

Lors de son premier Tour, en 1954, il passe en tête au sommet du col de Romeyère. Il est loin au classement, alors, dans la descente, il s’arrête brusquement à hauteur d’un marchand ambulant pour lui commander une glace qu’il engloutit avant de repartir. À Paris, l’Espagnol, 25e, a dominé le G.P. de la montagne. À son retour, Tolède lui fait un triomphe. Il investit ses gains dans le magasin de cycles, dont il s’occupera à sa retraite.

Sa carrière ne sera ensuite qu’une succession de hauts et de bas. Pendant douze ans, il alterne succès et désillusions notamment parce qu’il montre aussi un moral friable, face à ses deux grands rivaux. Le premier est le Luxembourgeois Charly Gaul. Son autre grand adversaire, son ennemi même, fut son compatriote Jesus Lorono. Elle atteignit son paroxysme lors du Tour d’Espagne 1957 où Bahamontes, pourtant en tête du classement, fut piégé par son équipier et contraint, sur ordre du patron de l’équipe espagnole, de le laisser filer vers la victoire.

L’année suivante, le sabordage des deux hommes favorisa la victoire du Français Jean Stablinski.

C’est en début du Tour 1957 que Jacques Goddet l’affubla du surnom qui ne le quittera plus. Dans l’Équipe, le patron de la Grande Boucle écrivit : "L’Aigle de Tolède va planer dans la haute montagne."

En 1959, Lorono est écarté du Tour par le nouveau sélectionneur espagnol au profit d’un Bahamontes libéré. Il frappa un grand coup dans l’étape contre-la-montre sur les pentes du Puy de Dôme. Trois jours plus tard, à Grenoble, il endossa son premier maillot jaune avant de le ramener à Paris.

Les deux saisons suivantes furent calamiteuses, notamment en raison de divers problèmes de santé. Mais après avoir terminé 4e de la Grande Boucle, en 1962, il ajoutera deux autres podiums à son palmarès les années suivantes. En 1963, il termina 2e derrière Jacques Anquetil et l’année suivante, il accompagnait au Parc des Princes le Normand et Raymond Poulidor. Outre deux étapes, il enlève pour la sixième et dernière fois le titre de meilleur grimpeur. Un an plus tard, c’est son chant du cygne dans les Pyrénées où il quitta définitivement le Tour de France.