Wout van Aert (2e): "L’impression que chaque tour était le dernier"

Si on veut voir le verre à moitié vide, on écrira qu’il n’a plus gagné depuis le Grand Prix E3 en début de saison et qu’il est toujours placé mais jamais gagnant. On ajoutera que la Belgique, nation la plus représentée au sein du peloton (neuf éléments) n’a pas été en mesure de concrétiser sa supériorité numérique. La vérité se situe sans doute entre les deux.

Lorsqu’on lui a demandé son état d’esprit après la course, Wout van Aert a marqué un temps d’hésitation. Pour prendre le temps de la réflexion. Puis il a tenté de répondre avec un peu de recul. "Je ne suis pas super heureux, car je voulais gagner. Mais je ne suis pas trop déçu, car j’ai fait une super course. Malgré mon entraînement un peu chahuté des dernières semaines, les jambes étaient là. L’équipe a été super pour me soutenir et j’étais dans le bon groupe, avec Pogacar, van der Poel et Pedersen. Mais je n’ai pas pu suivre Mathieu. Je dois l’accepter et être content de la deuxième place."

Surtout au vu du circuit exigeant de Glasgow, qui ne pardonnait rien. Après une période sans compétition, van Aert a montré que les jambes étaient bonnes sur un parcours de plus de 270 kilomètres avec plus de 3 500 mètres de dénivelé.

"Mais j’ai quand même beaucoup souffert dans les premiers tours du circuit, admet-il. On a comparé ça à un cyclo-cross avant la course mais je pense que j’ai encore besoin d’’entraîner pour cet hiver (rires) . C’était vraiment très dur et très nerveux. Tout le monde était à fond. C’était brutal, fou et très agressif. On avait l’impression que chaque tour était le dernier tellement ça roulait fort. De gros écarts se sont creusés rapidement."

Au moment de descendre du vélo, certains coureurs n’ont pas hésité à critiquer le parcours, jugé trop technique et trop dangereux. Cela avait également été le cas de plusieurs nations - dont la France - avant la course. Le Belge, lui, était plus mesuré.

"Je comprends les critiques mais c’est bien aussi d’avoir quelque chose de différent lors d’un championnat du monde et un circuit comme celui-là doit faire partie des options. Et on a vu à la fin que les meilleurs coureurs du monde étaient devant. Le plus gros problème, selon moi, résidait dans le fait qu’une chute ou une crevaison ne permettait jamais de revenir sur le groupe devant. Il n’y avait pratiquement aucune partie propice à organiser une poursuite. La malchance était interdite.”

Son coup de gueule

Ce qui a surtout irrité Wout van Aert, c’est l’absence d’oreillettes, typique d’un championnat du monde, d’un championnat d’Europe ou de la course en ligne des Jeux olympiques.

"C’est étrange, précise le médaillé d’argent. Quand la course a été neutralisée à cause des manifestations, on ne savait rien. On nous arrête au milieu d’un champ et on ne sait pas pourquoi directement."

Et pendant la grande bagarre, c’est encore plus compliqué à gérer. "Nous sommes des professionnels habitués à rouler avec des radios et c’est stupide de ne pas pouvoir le faire dans la course la plus importante de l’année. Quand on doit parler à ses coéquipiers, il faut les chercher dans un peloton de 200 mecs. Avec Remco et Jasper, on a su un peu parler à cinq tours de la fin et ils m’ont dit qu’ils souffraient. Mais sans radio, c’est difficile d’avoir le bon feeling. Et quand Mathieu a chuté, on n’en a pas été informé. Je l’ai appris après la course. Il était le meilleur d’entre nous, c’est une certitude, mais avec les oreillettes, on aurait peut-être roulé différemment après son crash."

Wout van Aert reconnaît tout de même que la présence d’oreillettes n’aurait pas changé grand-chose à sa course personnelle.

"J’étais toujours bien positionné, toujours dans le bon mouvement. J’ai le sentiment d’avoir bien fait les choses."

Si le parcours avait des allures de cyclo-cross, le podium aussi. Les deux premiers hommes sur le podium sont d’ailleurs les mêmes que lors du championnat du monde de l’hiver dernier : Mathieu van der Poel et Wout van Aert. Également battu par le Néerlandais à Milan - San Remo (3e) et à Paris-Roubaix (3e), van Aert n’est jamais loin de son meilleur ennemi. Contre qui il semble avoir développé un certain complexe, presque malgré lui. La dernière fois qu’il l’avait battu lors d’un Monument ou dans la course en ligne d’un championnat du monde, c’était le 8 août 2020, lors de Milan-San Remo. Et depuis lors il a battu quatre fois par son rival sur le même genre de course (Tour des Flandres 2020, Milan -San Remo 2023, Paris-Roubaix 2023, championnat du monde 2023). Le fossé entre les deux se creuse donc inévitablement.

"Vous imaginez le palmarès que vous auriez si Mathieu n’était jamais né ?", a osé un journaliste en conférence de presse. Le Belge a marqué un silence. Puis il a esquissé un semblant de sourire avant de répondre. "Je préfère ne pas y penser. Ce genre de réflexion ne doit pas me traverser l’esprit. Mathieu est un talent exceptionnel, qui a mérité de gagner. Quand il a attaqué, j’ai pu le suivre durant 10 secondes puis j’ai craqué. Je ne peux que l’accepter. Il faut saluer sa capacité à se fixer d’énormes objectifs et à les atteindre."

Pour van Aert, le prochain objectif se dessine dès vendredi, avec le contre-la-montre, à Stirling. "Tout mon focus était sur la course en ligne jusqu’à ce dimanche mais j’ai toujours faim. Et oui, j’ai hâte d’être vendredi."

Nous aussi.