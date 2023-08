"Mondial fou", "titanesque", "héroïque": la presse salue l’exploit de van der Poel aux championnats du monde de cyclisme

Dans nos colonnes, on revient sur ce titre qui manquait tant au Néerlandais. “En s’imposant, Mathieu van der Poel a donné à sa carrière, l’éclat qui pouvait manquer à un palmarès qu’il avait déjà enrichi cette saison d’un 5e mondial dans les labourés, d’un succès à Milan-Sanremo et d’un autre à Paris-Roubaix !”

Avant de revenir sur cette neuvième deuxième place de van Aert sous les couleurs de la Belgique. “Le maillot de la sélection nationale ne semble pas vraiment porter bonheur à l’Anversois…”

"C’est la victoire du plus fort"

Au micro de la RTBF, Axel Merckx analyse également la victoire du petit-fils de Raymond Poulidor. “C’est la victoire du plus fort. Il l’a prouvé, il a fait la différence. Il a su être patient et intelligent. Et, malgré sa chute, il a su créer un écart conséquent”.

Du côté de nos confrères de Sudinfo, on revient sur la performance des Belges, battus par plus fort qu’eux. “Exemplaires collectivement, nos compatriotes n’ont rien pu faire pour empêcher le Néerlandais, emporté par la grâce, de conquérir le titre arc-en-ciel, au terme d’un championnat ébouriffant”.

”Le Mondial le plus fou que j’aie jamais vu”

Et qu’en pense la presse néerlandophone? Selon Michel Wuyts, consultant pour Het Laatste Nieuws, “van der Poel a un peu plus de talent que van Aert pour frapper au bon moment”.

”Mathieu van der Poel exploite enfin parfaitement son talent. C’était le Mondial le plus fou que j’ai jamais vu. Entre les 180 et 70 derniers kilomètres, nous avons vu tout le monde attaquer. Pas un seul instant mort. Le parcours était spectaculaire”, expliquait Marc Sergeant, l’ancien directeur sportif de l’équipe Lotto, dans les colonnes du Nieuwsblad.

”Titanesque”, “héroïque”

”Titanesque”, l’Equipe résume bien l’exploit du Néerlandais en y faisant sa une ce lundi.

La Gazzetta dello Sport ne manquait également pas de souligner la prouesse du coureur de 28 ans. “Un phénomène qui réécrit l’histoire”.

Et que dit-on dans le pays du champion du monde ? “Mathieu est fou”, ironisait le Telegraaf. Avant de conclure. “Quel titre mondial héroïque pour van der Poel”.