Van der Poel sacré champion du monde: "J'ai atteint le plus grand objectif de ma carrière"

"Cette victoire signifie tout pour moi", a commenté Van de Poel. "C'est fantastique. Je ne peux croire que je roulerai pendant un an avec le maillot arc-en-ciel. MVDP s'est isolé en tête à 22 kilomètres de l'arrivée, alors qu'il venait de rejoindre, avec Wout van Aert, Mads Pedersen et Tadej Pogacar, Alberto Bettiol. Van der Poel a directement creusé l'écart. "Je savais que je devais attaquer à ce moment-là. Surtout en raison de la succession des virages et des bosses et parce que les autres étaient à la limites. Je ne m'attendais pas à creuser directement un écart, mais quand j'ai vu que j'avais fait le trou, cela m'a donné des ailes."

Même une chute, après une glissade dans un virage serré, ne l'a pas empêché de filer vers la victoire. "Après ma chute, j'ai cru que c'était fini. J'étais surtout fâché sur moi-même. Je ne pensais pas prendre de risque, et pourtant, je me suis retrouvé soudainement au sol. Conclure après ça ne rend pas la victoire plus belle, mais plus spéciale. Mais si cela m'avait coûté un titre mondial, je n'aurais pas dormi pendant quelques nuits."