Suivez les championnats du monde 2023 à Glasgow en direct : Remco Evenepoel attaque à trois reprises

Mais sur un circuit final technique et piégeux, les outsiders ont bon espoir de créer la surprise. À commencer par les membres de l’échappée matinale, composée de neuf coureurs dont Neilands, Vermaerke, Gamper et Dinham. Ceux-là espèrent résister le plus longtemps possible sur le circuit final mais les Slovènes et les Belges ont déjà pris les commandes du peloton.

Suivez la course en ligne des championnats du monde de Glasgow en direct :

Sur un circuit très piégeux, avec de nombreux de virages et des courtes montées à tout bout de champ, on ne savait pas trop à quoi s’attendre comme course. Mais comme c’est désormais très régulièrement le cas depuis quelques années déjà, les championnats du monde 2023 ont démarré à 110 à l’heure, avec de multiples attaques des leaders.

Dans un premier temps, Remco Evenepoel, puis Mathieu Van Der Poel à deux reprises, Tadej Pogacar ensuite, Pedersen et Van Aert ensemble aussi : à plus de 90km de l’arrivée, les hommes forts du peloton se sont à peu près tous testés, sans pour autant parvenir à s’échapper. Et même lorsque Van der Poel, Pedersen, Bettiol, Pogacar et Van Aert s’échappent à cinq et se relaient, le peloton revient à chaque fois. À noter que Philipsen a très rapidement lâché, de la même manière qu’Alaphilippe.

La Belgique semble avoir un plan très clair : user au maximum ses adversaires. En l’espace de dix kilomètres, à 60km de l’arrivée, Remco Evenepoel tente sa chance à trois reprises, de même que Wout Van Aert à deux reprises. Si les adversaires tiennent bon, les visages sont en tout cas marqués à quatre tours de l’arrivée.