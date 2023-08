Remco Evenepoel (25e): "Je n’ai pas pris de risque pour vendredi"

Malgré deux attaques, placées à 97 puis à 57 kilomètres de l’arrivée (en alternance avec van Aert), le champion du monde en titre n’était pas le plus à l’aise sur ce parcours technique et explosif. On l’a vu boucher un trou en solo à 53 kilomètres de l’arrivée après avoir été pris dans une cassure. Ses ambitions se sont définitivement envolées à 43 kilomètres du but, quand Jonathan Narvaez a chuté et que le groupe des favoris a explosé en deux.

"Après cette chute, nous ne sommes jamais revenus sur le groupe de tête, expliquait-il, avec calme et lucidité, en zone mixte. J’ai essayé de m’échapper à quelques reprises mais il y avait toujours quelqu’un comme Pogacar pour boucher le trou. Mais quand les quatre grands favoris se sont retrouvés devant, c’était assez logique puisqu’ils étaient les meilleurs. C’était une course assez folle."

Sur un parcours qui n’était pas dessiné pour ses qualités. "J’ai donné le maximum sur ce tracé qui était un peu trop difficile pour moi. L’enchaînement de petits efforts lactiques, ce n’est pas trop mon truc. Moi, je préfère les longs efforts. Je préfère mettre un gros rythme pendant 30 ou 40 minutes ou monter des côtes ardennaises de cinq ou six minutes plutôt que ceci. Le parcours était destiné aux Flandriens, le podium avec les trois stars mondiales de la spécialité en est là preuve. J’aurais évidemment préféré que Wout gagne mais Mathieu est un très beau vainqueur. La Belgique peut être fière de sa course mais on est tombé sur un coureur extraordinaire, qui a gagné après avoir chuté. C’est qu’il méritait ce titre. Avec les 3 500 mètres de dénivelé, c’était vraiment très dur."

Devenir champion du monde du chrono pour la première fois

Désormais, le Brabançon se tourne vers ce qui est son objectif principal des Mondiaux : le contre-la-montre. Sur un parcours de 47,8 kilomètres avec 352 mètres de dénivelé, le profil convient parfaitement à Remco, sur papier. Il espère donc bien devenir champion du monde du chrono pour la première fois, vendredi (11 août) à Stirling.

"Mais il va bien falloir récupérer d’ici là, note le Belge. Le parcours sera très différent et il me convient bien. Cela me motive. Mais d’ici là, je ne vais pas trop rouler si les jambes sont lourdes. Car j’ai vraiment terminé cette course en ligne vidé. Et c’est seulement dans le dernier tour que j’ai un peu débranché, pour ne pas prendre de risque en vue de vendredi."

S’il va donc rendre son maillot de champion du monde, Remco portera cette année celui de champion de Belgique sur route, après sa victoire acquise à Izegem à la fin du mois de juin. "Et j’aurai les liserés arc-en-ciel, termine-t-il, dans un sourire, malgré la fatigue. Je me réjouis déjà de porter ce beau maillot."