Lotte Kopecky déjà en or

"Voilà une entame de Mondial idéale!, lançait Kopecky. L’élimination est une épreuve que j’aime beaucoup car je pense savoir bien sentir la course et détecter quand il est plus judicieux d’attaquer. La neutralisation (NdlR: en raison d’une chute) ne jouait pas à mon avantage, car cela permet toujours à mes adversaires de récupérer, mais j’ai tout de même su m’imposer dans le duel final face à Fortin."

Mardi, elle s’alignera sur la course aux points. "Avec une énorme pancarte", sourit celle qui devra aussi s’accommoder de ce statut sur l’omnium mercredi et sur la course en ligne sur route dimanche…