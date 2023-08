Lancée par Patrick Evenepoel dans La DH, samedi matin, cette déclaration a remis sur le devant de la scène l’avenir du coureur, pourtant contractuellement lié à la formation belge jusqu’en 2026. Elle a pu d’autant plus surprendre qu’une semaine plus tôt, en marge de la Clasica San Sebastian qu’il allait remporter pour la troisième fois, le Brabançon de 23 ans avait parlé de "conneries" concernant toutes les rumeurs sur son futur.

Piqué au vif par l’interview de celui qui est aussi le manager du dernier vainqueur de la Vuelta et qui avait ajouté que "pour espérer emmener Remco au niveau de Pogacar et Vingegaard dès l’an prochain au Tour de France, l’équipe doit franchir quatre à cinq paliers", Patrick Lefevere a réagi dans la journée de samedi. "Cela ne m’amuse pas, a-t-il dit à Sporza. Peut-être que la famille Evenepoel devrait accorder ses violons. Par ailleurs, je ne suis pas d’accord avec les critiques sur le professionnalisme de notre équipe. Nous venons, par exemple, de débaucher un diététicien de Jumbo-Visma. Remco emmène son entraîneur, Koen Pelgrim, partout avec lui et il a demandé le soutien de Klaas Lodewyck pour le Mondial de contre-la-montre. Qui plus est, ça ne doit pas être amusant pour les équipiers de Remco de lire qu’ils ne sont pas à la hauteur du Tour de France. Van Wilder vient de faire un super Tour de Pologne (NdlR : 4e du classement général) et Cattaneo a aussi fini dans le top 5 après avoir gagné le chrono."

Lefevere estime aussi que les propos de Patrick Evenepoel ne doivent pas faire plaisir aux partenaires de la formation belge. "Est-ce une question d’argent ? Je ne parle jamais de chiffres mais j’aimerais bien mettre le contrat de Remco à côté de celui des autres grands noms du peloton, affirme-t-il à la chaîne flamande. Et puis, mettez-vous à la place des sponsors qui investissent dans l’équipe pour Remco, sur une durée de cinq ans. Ils ne doivent pas apprécier de lire cela."

Patrick Lefevere ne veut pas en rajouter

Interrogé ce dimanche matin au départ de la course en ligne, Remco Evenepoel n’a pas pu cacher son agacement. "Aussi bien mon père que Patrick (Lefevere) feraient mieux de se taire. Ils doivent me laisser faire. Je pense savoir mieux que quiconque ce qui me convient", a réagi le champion du monde 2022.

Contacté ce dimanche, Patrick Lefevere n’a plus souhaité s’exprimer sur le sujet. Il préfère passer à autre chose. Sage décision.

Reste à voir, désormais, quelles conséquences aura cet échange dans les relations entre les différentes parties.