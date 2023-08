Tour de Namur : Dockx reprend le pouvoir !

Mais le peloton est revenu dans la fin de l’étape, avec cette double ascension du Triple Mur de Monty. Sur cette pente infâme, la tactique est primordiale pour bien gérer son effort, mais encore faut-il avoir les jambes et le cardio pour y jouer les premiers rôles !

Aaron Dockx avait tout ça. Tout en pouvant miser sur son explosivité, celle qui lui permet de briller dans les cyclo-cross en période hivernale.

Il s’est montré le plus véloce dans ce peloton très étiré, avec des coureurs finissant comme ils le pouvaient, presque en file indienne, et tous grimaçant d’efforts. Avec son succès, avec les bonifications au sommet pour le vainqueur de l’étape, le Flandrien de la formation Alpecin-Development Team a repris le maillot jaune des épaules du Suisse Valentin Darbellay. Il a repris une belle option sur la victoire finale, mais le classement reste serré. Ce qui nous promet une très belle dernière étape, ce dimanche, entre Dinant et Namur. Et une nouvelle belle bataille sur les pavés de la Citadelle.