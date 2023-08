Les primes des Mondiaux 2023 à Glasgow : combien gagne un champion du monde de cyclisme sur route ?

Les cyclistes ne vont pas aux Mondiaux pour l’argent. Et pour cause, les primes versés par l’UCI lors des championnats du monde sur route paraissent dérisoires par rapport aux salaires des meilleurs coureurs de la planète. Cette année encore, le vainqueur de la course élite sur route touchera 8 000€ contre 4 000 € pour le second et 2 000 € pour le troisième.