Interrogé par Sporza ce samedi, Patrick Lefevere n’a pas tardé à réagir : “Cela ne m’amuse pas. Peut-être que la famille Evenepoel devrait accorder ses violons”, dit-il en référence au fait que Remco lui-même avait qualifié de “conneries” toutes les rumeurs concernant son avenir.

”Patrick Evenepoel rend son propre fils nerveux à la veille d’un championnat du monde. Est-ce que je suis désagréablement surpris ? Oui. Et pourtant, peu de gens peuvent encore me surprendre car j’en ai vu d’autres. Je ne suis pas d’accord avec les critiques sur le professionnalisme de notre équipe, nous venons par exemple de débaucher un diététicien de Jumbo-Visma. Remco emmène l’entraîneur Koen Pelgrim partout avec lui et il a demandé le soutien de Klaas Lodewyck pour le Mondial de contre-la-montre…”

Lefevere défend aussi les équipiers de Remco : “Cela ne doit pas être amusant pour eux de lire qu’ils ne sont pas à la hauteur du Tour de France. Van Wilder vient de faire un super Tour de Pologne (4e du classement final, NdlR) et Cattaneo en a aussi pris le top 5 après avoir remporté le contre-la-montre.”

Enfin, Lefevere juge que le salaire de Remco Evenepoel n’est pas en cause. “Je ne parle jamais de chiffres mais j’aimerais bien mettre le contrat de Remco à côté de celui des autres grands noms du peloton. Et puis, mettez-vous à la place des sponsors qui investissent dans l’équipe pour Remco, sur une durée de cinq ans. Ils ne doivent pas apprécier de lire cela.”