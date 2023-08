"L’année dernière, beaucoup s’interrogeaient déjà sur le choix de faire cohabiter deux grands leaders, Evenepoel et van Aert, dans la sélection belge pour le Mondial australien, mais les événements ont donné raison au coach national. Je crois que les deux coureurs ont désormais compris que la présence de l’un pouvait servir les intérêts de l’autre et définitivement oublié l’imbroglio de Louvain. L’équilibre se complexifie toutefois encore un peu plus lorsqu’une donnée vient s’ajouter à l’équation : Jasper Philipsen. Faire cohabiter trois champions de cette envergure, c’est possible mais cela relève de l’exercice de funambule et il faudra impérativement que le champ d’action de chacun soit parfaitement défini avant la course, sans quoi certains risquent de se marcher sur les pieds."

2 "Oui, j’aurais emmené Philipsen si j’avais été sélectionneur"

"J’ai lu que Tom Boonen avait lâché dans un podcast pour la VRT que jamais, au grand jamais, il n’aurait repris Jasper Philipsen s’il avait été sélectionneur car cela relevait de l’hérésie d’emmener deux sprinters comme lui et Wout van Aert. Voilà sans doute une analyse qui relève des dérives de certains médias chez qui les experts se multiplient. Pour se démarquer, il faut avoir un discours à contre-courant, même s’il n’est pas juste. Comment voulez-vous laisser à la maison un gars qui vient de remporter quatre étapes du Tour de France et a ramené le maillot vert à Paris ? La Belgique a le privilège immense d’avoir vu naître ses trois formidables coureurs sur son sol et c’est désormais à Sven Vanthourenhout de trouver la bonne formule pour que la magie s’opère."

3 "Le rôle de Philipsen sera clé dans la tactique belge"

"Je sais que le coach national voit la présence de Philipsen comme un atout pour van Aert car l’étiquette de meilleur sprinter du monde libérera davantage le coureur de chez Jumbo-Visma pour l’offensive. Je ne partage toutefois pas totalement cette manière de voir les choses car je crois qu’il ne faut pas seulement se servir de Philipsen comme d’un atout en cas de sprint en groupe conséquent. S’il se glisse dans une échappée dans les derniers tours, il constituerait une énorme menace pour ses compagnons de fuite et placerait dans le même temps Evenepoel et van Aert dans un fauteuil pour un possible contre par exemple si cela venait à rentrer derrière. Le rôle du coureur de chez Alpecin-Deceuninck sera clé dans la tactique belge."