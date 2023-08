Dimanche, aux Mondiaux, Wout van Aert aura les clés de la course des Belges

Il n’a pas l’étiquette de grand favori

Quel est le point commun entre le Mondial de Louvain en 2021 et celui de Wollongong en 2022 ? Wout van Aert en était le grand favori. Mais il n’a pas gagné la course. Ce n’est pas la première fois dans sa carrière que le Belge s’est heurté à ce problème de la pancarte qui lui colle à la peau et l’empêche de briller, car tout le monde court contre lui. Ce sera un peu moins le cas ce dimanche à Glasgow.

Un rapide comparatif des principaux sites de paris sportifs est suffisant pour comprendre que Mathieu van der Poel (Pays-Bas) et Remco Evenepoel sont les deux grands favoris des bookmakers. Van Aert, lui, se retrouve dans un second wagon composé de Mads Pedersen (Danemark) et Tadej Pogacar (Slovénie). Ce qui pourrait lui enlever un peu de pression et surtout éviter un marquage trop intensif sur sa personne, ce qui a lui a souvent joué des tours par le passé.

Il peut gagner dans tous les scénarios

Dans le ménage à trois que constitue le leadership de la délégation belge, avec Evenepoel, Philipsen et van Aert, ce dernier est probablement celui qui peut s’en sortir dans le plus grand nombre de situations. En cas d’arrivée au sprint, il fait partie des coureurs les plus rapides du plateau, derrière Philipsen. Et reste à savoir si ce dernier digérera l’enchaînement des petites ascensions de Montrose Street (0,2 km à 7,1 %). Si le quadruple vainqueur d’étape sur les routes du Tour manque de fraîcheur, ce ne sera probablement pas le cas de van Aert, qui apprécie les longues courses.

Et en cas de course débridée ou d’échappée de luxe ? Là encore, le scénario semble dans les cordes d’un Wout van Aert dont les qualités d’attaquant ne sont plus à démontrer. Et dans un petit groupe qui se joue la victoire au sprint, il sera quasiment toujours celui avec la plus grande pointe de vitesse.

Le parcours lui convient bien, le climat aussi

42 virages en 14 kilomètres. C’est le menu du circuit final de Glasgow, qui sera parcouru à dix reprises dimanche après-midi. Un parcours technique qui a, à certains endroits, des airs de cyclo-cross avec des virages très étroits ou très serrés. Cela tombe bien : van Aert est l’un des rois des labourés et sa technique sur le vélo n’est plus à prouver. Ses capacités d’équilibriste combinées à ses jambes de feu (souhaitons-lui) pourraient faire des ravages sur ces championnats du monde.

C’est encore plus vrai s’il pleut. Si Yves Lampaert n’a pas caché son envie de voir la pluie tomber dimanche, c’est aussi le cas de van Aert aussi. On se rappelle notamment de sa victoire au Grand Prix E3 en début de saison (sa seule jusqu’ici en ligne, en 2023), marqué par la pluie, le vent et les conditions changeantes. C’est exactement les mêmes prévisions qui sont annoncées pour dimanche à Glasgow.

Il a un esprit de revanche par rapport au Tour de France

Si la Jumbo-Visma a remporté le Tour de France avec Jonas Vingegaard, il est évident que la Grande Boucle a laissé un goût amer à Wout van Aert. Malgré trois tops 5 dont deux 2e place et deux 3e place, le Belge n’est pas parvenu à lever les bras sur les routes de l’Hexagone. Une première depuis 2018. Un échec qui lui reste forcément en travers de la gorge, d’autant que le coureur d’Herentals était pratiquement à l’attaque tous les jours. Mais il est apparu tellement fort qu’il n’a pas toujours eu son bon de sortie et lorsqu’il l’avait, il était souvent esseulé pour faire le gros du travail. Tout en devant jouer la carte de l’équipe Jumbo (dont deux membres sont présents à ses côtés pour les Mondiaux : Benoot et Van Hooydonck).

C’est donc avec un esprit de revanche que van Aert prendra le départ des championnats du monde, à Glasgow, ce dimanche. Sa première compétition officielle depuis le Tour. Et malgré sa paternité, son entraînement semble être au point puisque le Belge a cumulé pas moins de 1 400 kilomètres sur les dix derniers jours, dont plusieurs sorties de 200 kilomètres. Un indicateur de sa motivation. Et de sa forme.

Il veut être un papa en or

La dernière raison est la plus légère. Mais peut-être l’une des plus importantes. Papa pour la deuxième fois (d’un petit Jérôme), il va disputer sa première course depuis sa récente paternité. Un élément qui donne forcément des ailes, même si ses nuits ont été plus courtes que d’habitude. Mais le bonheur procuré par la naissance combinée à la fierté qu’il veut voir dans les yeux de ses enfants va donner un supplément d’âme au Belge lors de la course de dimanche. Ce jeudi, après avoir précisé que l’au revoir avait été "trop court", van Aert a rapidement retrouvé l’œil déterminé du coureur exceptionnel qu’il est. Ses adversaires sont prévenus : il veut être un papa en or. Et passer une année avec le maillot arc-en-ciel.