Championnats du monde 2023 : s'il n'y a pas encore de réels effets, Remco et Lotte sont des atouts pour attirer plus de jeunes Belges vers le vélo

Chez les hommes, le champion du monde Remco Evenepoel est un véritable moteur à points. Mais est-il aussi un moteur pour les jeunes Belges ? Est-ce qu’il y a plus de licenciés depuis sa percée au plus haut niveau, depuis qu’il enchaîne les victoires, avec son panache, sa puissance et sa fougue ? Selon plusieurs avis pris dans les différentes fédérations cyclistes de notre pays, le constat n’est pas encore évident. Mais il y a clairement un double effet Remco-Lotte.

”Au niveau de Belgian Cycling, nous ne pouvons que nous réjouir de cette riche période pour le cyclisme belge, dans toutes les disciplines, que ce soit sur la piste, sur la route, en cyclo-cross, au niveau du VTT, chez les hommes ou chez les femmes, commente Frederik Broché, le directeur technique de la Fédération belge de cyclisme. Au niveau de la route, nous avons deux vrais porte-drapeaux tant chez les femmes, avec Lotte Kopecky, que chez les hommes, avec Remco Evenepoel. Sans oublier tous les autres, comme Wout van Aert, Jasper Philipsen…”

guillement "Les chiffres ne sont pas super sur la route. Mais ils seraient peut-être pires sans les résultats d'Evenepoel ou Kopecky."

Et les jeunes qui arrivent, qui promettent, comme Arnaud De Lie, Cian Uijtdebroeks et bien d’autres qui devraient prochainement amener encore de grandes réussites sportives. “Mais il ne faut pas se cantonner, je pense, à Remco, Lotte, Wout ou Jasper, continue Frederik Broché. Des coureurs étrangers comme Mathieu van der Poel ou Tom Pidcock, qui combinent plusieurs disciplines comme le Belge Wout van Aert, on constate que cela plaît vraiment aux jeunes. C’est une richesse pour le vélo. Mais si je m’en tiens aux chiffres, ceux de la route ne sont pas super ces temps-ci. Mais ils seraient peut-être pires sans Remco ! Disons que, là, on se maintient chez les garçons. Avec une plus grande augmentation chez les filles.”

Tour de France Femmes - Lotte Kopecky toujours maillot jaune: "j'ai essayé de rester calme" ©BELGA

Même son de cloche au niveau de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles. “Disons que les chiffres au niveau des licenciés pour la route ne sont pas en perte. Et peut-être que c’est grâce aux Evenepoel, Van Aert, De Lie…, commente Joël Grégoire, secrétaire sportif au niveau de la FCWB. Il n’y avait pas vraiment eu, en Wallonie, d’effet Philippe Gilbert quand il était au sommet de sa gloire. Le vélo se porte bien en Belgique, avec nos champions, mais la sécurité routière reste un frein pour amener des jeunes vers les compétitions cyclistes.” Pour s’entraîner et être prêts sur les courses, les jeunes doivent en effet rouler sur la route, avec le danger que représentent les voitures.

Du côté de la Fédération flamande, c’est le même constat. “Nous avons de la chance d’avoir des champions de la trempe d’Evenepoel et de Kopecky, sans oublier tous les autres, évoque Massimo Van Lancker, coordinateur technique sportif de Cycling Vlaanderen. Et dans plusieurs domaines. La Belgique a de très bons coureurs pour briller sur tous les fronts, avec des sprinters, des grimpeurs, des rouleurs… Cela motive les jeunes à faire du vélo. Mais on ne peut pas parler de véritable boost. Pour l’instant. C’est une sorte de statu quo, avec peut-être une légère augmentation.”