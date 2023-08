Remco Evenepoel et Wout van Aert confiants : “Si j’étais Français ou Néerlandais, j’aurais peur de la Belgique”

”Le parcours du contre-la-montre me plaît plus que celui sur route. Si je dois choisir, je préfère gagner le chrono car j’ai déjà été champion du monde en ligne. Le fait de savoir que j’aurai le maillot de champion de Belgique si je ne gagne pas dimanche m’enlève une pression”, a également expliqué le vainqueur de la dernière Vuelta.

De son côté, Wout van Aert a notamment évoqué le tracé. “Un parcours qui ressemble à du cyclocross ? Je comprends qu’on dise ça avec les virages et le côté technique mais c’est une course de 270 kilomètres ! Et je suis sûr que c’est dur pour faire de vraies différences.” Un constat partagé par Evenepoel : “Ce parcours n’est certainement pas facile, c’est un peu comme de la F1.”