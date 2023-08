Officiel : Biniam Girmay ne sera pas au départ des championnats du monde à Glasgow

Le média expliquait que seuls trois coureurs ont obtenu le visa jusqu’à présent : Natnael Berhane, Henok Mulubrahn et Dawit Yemane. En revanche, on ne sait toujours pas pourquoi les visas ont été refusés par les autorités britanniques.

Une question brûle toutes les lèvres : seront-ils présents ou non au départ de la course ce dimanche ? On ne sait pas encore si Natnael Tesfatsion, Merhawi Kudus et Amanuel Ghebreigzabhier seront présents au départ. Mais une chose est certaine : Biniam Girmay n’en sera pas. Son équipe, Wanty, a confirmé l’information… mais réfute l’idée d’un problème de visa.

Pour Wanty, la chute à San Sebastian lui a coûté sa place

Nous avons contacté son équipe pour avoir plus d’informations. Peu avant midi, Wanty communiquait l’information officielle en évoquant les raisons de cette absence. “Le coureur érythréen de 23 ans a dû se retirer de la sélection suite à une mauvaise chute lors de la Clasica San Sebastián samedi dernier”, annonce Wanty.

Une explication à cette absence de visa pourrait tout simplement être le fait que ce visa n’ait pas été retiré par le coureur, suite à sa blessure à la Clasica San Sebastian. Ce qui concorderait avec la version officielle de l’équipe Wanty, communiquée ce mercredi. Pour l’équipe belge, son absence est donc à mettre sur le compte de soucis physique. “Il souffre de contusions et de douleurs à la hanche, ce qui l’empêche de défendre ses chances aux championnats du monde élite.”

Dans ce même communiqué, Biniam Girmay a également expliqué son énorme déception. “C’était mon objectif principal pour cette fin de saison et je suis évidemment déçu.” Physiquement, il était impossible pour lui de performer en Ecosse. “J’avais de bonnes sensations après le Tour de France. Mais ma chute à San Sebastián m’a causé de trop fortes douleurs pour pouvoir défendre mes chances aux championnats du monde.”

Il a également donné quelques indications sur la suite de sa saison. “Ma priorité est maintenant de récupérer de cette chute et de me préparer pour la dernière partie de la saison, avec de beaux objectifs sur des courses d’un jour comme le Grand Prix de Plouay et les classiques canadiennes.”