Un budget de 70 millions, 8 000 athlètes et 200 maillots arc-en-ciel: zoom sur les championnats du monde de cyclisme 2023, premier super-Mondial UCI

1. C’est quoi ce super-Mondial ? Pour la toute première fois de son histoire, l’UCI organise donc cette année en Écosse un super-Mondial regroupant pas moins de 13 championnats du monde répartis dans sept disciplines (route, piste, VTT, BMX, trials, cyclisme indoor et paracylisme). Du 3 au 13 août, ce sont près de 8 000 athlètes (pros et amateurs confondus) représentant 140 pays qui se disputeront les 200 maillots arc-en-ciel en jeu lors de ces onze jours de compétition. Une sorte de "mini-olympiade cycliste" qui ne dit pas son nom, imaginée par l’actuel président de la fédération internationale de cyclisme, le Français David Lappartient.

"La création et la mise en place de cet événement faisaient partie de mon programme de campagne lorsque je me suis porté candidat pour la présidence de l’UCI en 2017, précise le Breton. Je suis donc fier d’avoir tenu un engagement dans lequel je crois beaucoup. L’attribution d’un événement comme celui-là a le pouvoir de mettre en avant le vélo comme moyen de mobilité durable au quotidien."

Ce super-Mondial sera désormais organisé tous les quatre ans. La prochaine édition, d’ores et déjà attribuée au département français de la Haute-Savoie pour 2027, sera un peu plus conséquente encore puisqu’elle regroupera six nouvelles disciplines. Gravel, enduro, pumptrack, piste juniors, e-sport et polo-vélo viendront en effet s’ajouter à un événement s’étendant du 11 au 26 septembre.

2 Pourquoi le choix de Glasgow et de l’Écosse ? Attribué à l’Écosse et Glasgow en février 2019, ce premier super-championnat du monde de cyclisme est aussi l’histoire d’une rencontre. "En voyage à Bangkok en mai 2018 pour un congrès, je m’étais installé à la table du petit-déjeuner avec David Lappartient, détaille Paul Bush, le président du comité d’organisation de ces championnats du monde alors en charge d’Event Scotland, une entité dédiée à la mise en œuvre d’événements majeurs en Écosse. Nous nous connaissions déjà et j’avais été marqué par son projet de super-Mondial lors de sa campagne pour l’accession au poste de président de l’UCI. Je lui ai alors fait part de notre vif intérêt. En août de la même année, nous avons accueilli à Glasgow et Édimbourg la première édition des championnats sportifs européens regroupant cyclisme, natation, athlétisme, gymnastique artistique, golf, aviron et triathlon. Leur réussite a sans doute constitué notre meilleure publicité, car nous avons alors démontré l’étendue de nos ressources, nos capacités organisationnelles ainsi que la magie d’un format regroupant plusieurs disciplines. Tant les télédiffuseurs que les candidats sponsors ont ainsi été très enthousiastes à l’idée d’un événement cycliste global basé sur un modèle similaire."

Un super-Mondial qui s’inscrivait par ailleurs parfaitement dans la politique événementielle d’un pays convaincu depuis plusieurs années déjà par les manifestations de grande envergure. "Je pense que le titre de capitale européenne du sport dont a hérité Glasgow pour cette année 2023 est plutôt justifié au regard de son récent passé, continue Paul Bush dans un sourire. La ville a en effet été l’hôte des Jeux du Commonwealth en 2014, des championnats du monde de gymnastique en 2015 ou de l’Euro de football en 2020. À côté de ces événements sportifs, Glasgow a aussi été le théâtre des MTV Europe Music Awards en 2014 ou de la Cop 26 (conférence des Nations unies sur les changements climatiques). Nous avons donc un vrai savoir-faire en matière d’événements de grande ampleur."

3 Combien ça coûte un super-Mondial ? Si la somme de 20 millions € est le plus souvent évoquée pour l’organisation des championnats du monde sur route (21,3 pour la Flandre en 2021), le budget de ce premier Mondial global se chiffre à plus du triple puisque l’enveloppe atteint les 70 millions €.

"La somme est supportée en majeure partie par les différents niveaux d’autorité publique, à savoir les gouvernements écossais et britannique ainsi que les différentes villes hôtes de l’événement, continue Paul Bush. Nous avons pu maîtriser ce budget, car l’essentiel des infrastructures était déjà existant et prêt à accueillir des compétitions de ce niveau. Le vélodrome Chris Hoy qui accueillera les épreuves sur piste ainsi que l’Emirates Arena où auront lieu les compétitions d’indoor cycling avaient été érigées pour les Jeux du Commonwealth 2014 et reçoivent depuis des événements de haut niveau (Coupe des nations pour le vélodrome). Le site de Fort William, où nous avons toutefois effectué certains aménagements, est une manche historique de la Coupe du monde de descente VTT alors que notre piste BMX a été parcourue par les meilleurs spécialistes lors de la Coupe du monde de la spécialité l’année dernière. Pour les épreuves sur route, nous avons réasphalté certains tronçons, mais là non plus nous n’avons pas dû bâtir quelque chose de totalement neuf pour l’occasion. Si cela avait été le cas (NDLR: comme ce le sera en Haute-Savoie pour le Mondial 2027 où un vélodrome sera érigé à la Roche-sur-Foron), vous imaginez bien que le budget aurait été tout autre…"

4 Comment rentabiliser un tel investissement ? Comme l’essentiel des territoires hôtes d’événements cyclistes de grande envergure, l’Écosse mise sur un retour sur investissement multisources. "Il y a d’abord les retombées directes d’un événement pour lequel nous attendons environ un million de spectateurs qui vont faire vivre l’économie locale durant deux semaines environ, explique Bush. Vous me dites que pour un euro investi les études parlent habituellement d’un retour de 3 à 5 euros ? Nous espérons mieux, mais nous verrons ce que révélera l’étude commandée à une société privée dans la foulée de la clôture des compétitions. Au-delà de cet impact immédiat, nous misons depuis longtemps maintenant sur la mise en avant de notre territoire que permet ce genre de manifestations. Les épreuves sur route permettront de faire défiler les plus belles cartes postales de notre pays alors que les épreuves disputées dans des centres urbains illustreront, au travers d’images d’incrustation, la richesse de notre patrimoine. Ces onze jours de compétition vont mettre en images l’Écosse d’est en ouest et du nord au sud puisque c’est tout le pays qui se répartit l’accueil de ce super-Mondial ! Avec une diffusion en télévision dans 120 pays, l’écho sera mondial d’autant que des images live seront pour la toute première fois retransmises en direct en Chine. Sur la BBC, ce sont près de 200 heures de programme en direct !"

Un argument qui justifie, en partie, la tenue de ces Mondiaux en août. "Le calendrier des différentes disciplines est tellement dense que trouver le meilleur créneau relevait d’un exercice d’équilibriste. Si nous avons choisi ce moment de l’été, c’est parce qu’il ne chamboulait pas trop l’équilibre des saisons sportives, mais aussi, car nous espérons y bénéficier d’une météo plus clémente qu’en septembre."

Il est vrai que, à l’image, le soleil est tout de même plus joli que la pluie…

5 Une inspiration pour une nouvelle mobilité ? Derrière les réalités économiques de ces Mondiaux 2023, l’événement doit également servir de déclencheur à une nouvelle mobilité sur le territoire écossais. La densification d’un réseau de transports en commun servant à acheminer les spectateurs sur les différents sites de compétition doit ainsi démontrer l’efficacité du système alors que les autorités espèrent voir dans ces onze jours de compétition une source d’inspiration pour la population locale quant à l’usage du vélo au quotidien. De très nombreuses initiatives grand public seront ainsi mises en place lors du point d’orgue d’un programme de développement d’infrastructures dans lequel les différents niveaux de pouvoirs ont injecté près de 10 millions €.