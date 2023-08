Tour de France: Kopecky a empoché plus que Wout van Aert !

Sa deuxième place au classement général lui a rapporté 25 000 €, la moitié de la gagnante Demi Vollering (50 000 €). La différence avec les hommes est évidemment énorme. Jonas Vingegaard a, en effet, empoché 500 000 € et Tadej Pogacar, son premier dauphin, 200 000€. Cette différence s’explique, en partie, par le fait que la Grande Boucle masculine est trois fois plus longue et aussi beaucoup plus montagneuse.

Sa victoire d’étape lui a rapporté 4000€

Pour en revenir à notre compatriote, sa victoire d’étape le premier jour à Clermont-Ferrand lui a rapporté 4 000 €, quand le vainqueur d’une étape du Tour masculin en a, lui, empoché 11 000€. Si l’on ajoute à ces montants, les primes récoltées aux différents sprints intermédiaires, la double vainqueur du Tour des Flandres a reçu, en tout 10 010 € de primes pour les différentes étapes. Pour des places similaires sur la ligne d’arrivée, un homologue masculin aurait empoché 28 980 € de primes.

À cela, il faut ajouter ce qu’elle a perçu pour avoir mené les classements de première du général (durant six jours), de meilleure sprinteuse (sept jours) et, même, de meilleure grimpeuse (un jour) : 1400€. Pour avoir gagné le maillot vert à l’issue du Tour, Kopecky a touché 3000€. Chez les hommes, Jasper Philipsen s’est vu, lui, remettre la belle somme de 25 000 €.

Enfin, si l’on ajoute ce que lui a rapporté le classement par équipes, remporté avec l’armada de SD Worx, notre compatriote aura, donc, empoché 40 338 € sur l’ensemble de sa Grande Boucle. C’est, évidemment, beaucoup moins que Jonas Vingegaard (551 970 €), mais plus que Wout van Aert et ses 29 920 €.