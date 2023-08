DH Challenge Ekoï : Emiel Siegers champion de Belgique !

Siegers aime grimper. Le parcours d’Hoogstraten n’était, sur le papier, a priori pas pour lui. “Non !, glisse-t-il en souriant. C’était tout plat et avec du vent. Je me suis bien caché au début. Avant de passer à l’offensive après 40 kilomètres.”

Pour un long contre-la-montre de plus de 30 bornes. “J’ai longtemps eu 45 secondes d’avance sur le peloton. Dans le dernier tour, c’était vraiment serré, l’écart a fondu. Mais j’ai tenu jusqu’au bout.”

Pour décrocher sa troisième victoire de la saison. De loin sa plus importante ! “J’ai eu beaucoup de malchance en début de saison, j’avais perdu un peu confiance, mais j’en ai récupéré avec ma victoire à Romsée”, termine le petit frère d’Emma Siegers (très prometteuse chez les dames juniores dans ce qu’est une vraie famille cycliste, puisqu’il y a aussi un petit frangin qui roule chez les aspirants).

Il a désormais des vues sur la Course de côtes de Couvin. Sur un parcours pour grimpeurs, qu’il va préférer.

Au programme

Kermesses en Wallonie : Laneuville (cadets et juniors, 6/8).

Grands rendez-vous : Tour de Namur (du 2 au 6/8, E/E), Interclubs de Zillebeke (2/8), Aubel-Thimister-Stavelot (du 4 au 6/8, UCI Juniors).

Les victoires des dernières semaines

Sébastien Van Poppel sur une étape du Tour du Brabant Flamand (E/E), Emiel Siegers au Championnat de Belgique des cadets de première année.

Les classements du DH Challenge Ekoï

Élites-espoirs

1. Sébastien Van Poppel (1 victoire) 1432 points

1. Louka Matthys (1 victoire) 1320 points

3. Lucas Jacques 744

4. Nicolas Marthe 662

5. Thibaut Bernard (1 victoire) 659

6. Franklin Six 556

7. Robin Ernst (2 victoires) 444

8. Julien Desmarets 409

9. Johan Vincent 342

10. Thomas Nennen (1 victoire) 320

11. Sacha Prestianni 318

12. Tim Rex 299

13. Hugo Wertz 263

14. Noah De Graef 262

15. Maxence Place 207

16. Clément Fernandez (1 victoire) 186

17. Théo Lowie 185

18. Alessandro Tuscano 161

19. Jens Verbrugghe 157

20. Arnaud Voss 137

21. Thomas Lehnen 118

22. Grégoire Lemaire (1 victoire) 111

23. Marvin Tasset 109

24. Robin Radoux 95

25. Sean Bero 84

26. Félix Dopchie 82

27. Victor Loy 60

28. Matteo Melotte 60

29. Anthony Debuy 50

30. Noah Detalle 42

31. Tom Schyns 28

32. Matthis Dethy 23

33. Arthur Lowagie 19

34. Lucas Laurent 18

35. Aurélien Biebuyck 14

36. Tristan Navez 12

37. David Boucher 11

38. Justin Picoux 9

39. Lucien Snoeks 5

40. Philippe Fievez 3

Juniors

1. William Graff (1 victoire) 1363 points

2. Nicolas Aernouts 497

3. Aurélien Lejeune (1 victoire) 349

4. Florian Delier (2 victoires) 348

5. Tom Vuylsteke (3 victoires) 347

6. Oscar Dopchie 324

7. Juan Lemestrez 276

8. Guillaume Daix 238

9. Célian Deweerd 228

10. Sacha Modafferi 156

11. Luca Wachaudez 152

12. William Van Biene 148

13. Dany Gabez (1 victoire) 138

14. Tommy Delestrait 114

15. Cyprien Dumortier (1 victoire) 112

16. Emeric Oldenhove (1 victoire) 109

17. Axel Leduc 102

18. Léopold Dallemagne 83

19. Antoine Valentin (1 victoire) 79

20. Robin Ballmann 68

21. Emilien Debaye 59

22. Germain Titeux 56

23. Emile De Falleur 51

24. Harry Van De Perre 39

25. Kyrio Laurent 33

26. Guillaume Adam 28

27. Antoine Jamin 26

28. Alexis Midavaine 23

29. Tom Chintinne 19

29. Thibo Stockman 19

31. Tim Fauville 17

32. Antonio Monterosso 12

33. Mathéo Sgarlata 11

34. Axel Federbe 9

35. Lilian Louis 3

Cadets

1. Edouard Claisse (11 victoires) 1764 points

2. Louis Marx (2 victoires) 576

3. Augustin Maeck 575 (1 victoire)

4. Zakary Lognard 474

5. Arthur Vanassche (3 victoires) 349

6. Emil Siegers (3 victoires) 334

7. Oscar Loy 311

8. Lucien Dandoit 271

9. Jules Delcommune 224

10. Thomas Paulart 155

11. Thibaut Warrant 118

12. Gaspard Kets 99

13. Valentin Petillon 89

14. Arnaud Noirhomme 64

15. Paolo Le Guillou 60

16. Sacha Dessart 56

17. Simon Billen 32

18. Yanis Dubois (1 victoire) 31

19. Romain Bonnewyn 30

20. Lucas Ledent (1 victoire) 28

21. Mageno Timmermans 22

22. Colyn Colson 19

23. Robin Schulmeister 14

24. Mathis Vandergucht (1 victoire) 11

24. Sacha Amorison 11

26. Tom Delfosse 2