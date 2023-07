Tour de Pologne: le Slovène Mohoric remporte la 2e étape et prend la tête du général

Avec les bonifications, Mohoric devance au classement général Almeida de 4 secondes et Kwiatkowski de 10.

Lenny Martinez pointe au général à la 9e place à 14 secondes de Mohoric, vainqueur de la 19e étape du dernier Tour de France.

Le Polonais Rafal Majka a placé une attaque dans le final, bien suivi par le Belge Lennert Van Eetvelt, mais les deux hommes ont été repris aux 300 derniers mètres.

Longtemps courue sous la pluie, l'étape a été marquée par une longue échappée des Italiens Jacopo Mosca et Lorenzo Milesi, rejoints à 25 km de la ligne, sous l'impulsion des Ineos de Kwiatkowski, 49e du dernier Tour de France et vainqueur de la 13e étape le 14 juillet au sommet du Grand Colombier, et du Britannique Geraint Thomas, vainqueur du Tour 2018.

Le vainqueur de la première étape, le Belge Tim Merlier (Soudal-Quick Step), a terminé 111e dimanche à 12 min 58 sec du vainqueur.

La troisième étape de ce Tour de Pologne qui en comporte sept, et dont le tenant du titre britannique Ethan Hayter est cette année absent, mènera les coureurs de Walbrzych à Duszniki-Zdroj pour un parcours encore très accidenté de 163,3 km.

2e étape (Leszno-Karpacz):

1. Matej Mohoric (SLO/Bahrain-Victorius), les 202,9 km en 4 h 56:59.

2. Joao Almeida (POR) m.t.

3. Michal Kwiatkowski (POL) à 04.

4. Oscar Onley (GBR) m.t.

5. Ilan Van Wilder (BEL) m.t.

6. Lenny Martinez (FRA) m.t.

7. Samuele Battistella (ITA) m.t.

8. Eddie Dunbar (IRL) m.t.

9. Sylvain Moniquet (BEL) m.t.

10. Rafal Majka (POL) m.t.

...

. Classement général:

1. Matej Mohoric (SLO/Bahrain-Victorius), 9 h 07:07.

2. Joao Almeida (POR) à 04.

3. Michal Kwiatkowski (POL) à 10.

4. Ilan Van Wilder (BEL) à 14.

5. Eddie Dunbar (IRL) m.t.

6. Samuele Battistella (ITA) m.t.

7. Oscar Onley (GBR) m.t.

8. Sylvain Moniquet (BEL) m.t.

9. Lenny Martinez (FRA) m.t.

10. Rafal Majka (POL) m.t.