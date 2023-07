Tour de France Femmes : Lotte Kopecky termine deuxième après une nouvelle démonstration, Demi Vollering sacrée

Côté belge, Lotte Kopecky (SD Worx) était encore quatrième avant le contre-la-montre et pouvait donc légitimement croire à un podium même si l’exercice individuel n’est pas celui qu’elle préfère. Devant elle, étaient classées la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) et l’ancienne double championne du monde de l’exercice Annemiek van Vleuten (Movistar). Si Kopecky avait 45 secondes de retard sur la Polonaise et “seulement” sept sur la Néerlandaise, c’est bien Niewiadoma qui semblait être la plus facile à dépasser.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Kopecky a été tout simplement époustouflante alors que Van Vleuten a déçu. À mi-course, la Néerlandaise se retrouvait à 24 secondes de Kopecky qui filait vers un premier podium sur un Grand Tour. Notre compatriote n’a jamais craqué et a donc pu dépasser Van Vleuten au classement, lui permettant de finir le Tour de France à la deuxième place, après avoir également dépassé Niewiadoma pour des centièmes de seconde. Ajoutez à cela sa victoire dans la première étape, ses six jours en jaune et son maillot vert final, et vous obtenez une course exceptionnelle.