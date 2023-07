Lotte Kopecky sur le podium du Tour!

Après avoir fait son retard sur Annemiek Van Vleuten, 3e, l’Anversoise est ensuite revenue sur les talons de Katarzyna Niewiadoma, 2e. Chose inédite, les deux coureuses ont terminé dans le même temps au général. Mais grâce à quelques centièmes de moins sur ce chrono de l’ultime étape, la Belge s’est emparée de la seconde place.

Au départ de cette 2e édition de la Grande Boucle féminine version moderne, peu l’imaginaient monter sur la boîte à Pau. "Je me suis surprise", s’est-elle étonnée après la course.

Cette deuxième place vient ponctuer son exceptionnelle semaine sur les routes de France. Pour la première fois de sa carrière, la coureuse de 27 ans grimpe sur le podium d’un Grand Tour.

À l’arrivée, elle a déclaré : "Cette semaine a été plus réussie que je ne l’aurais imaginé. C’était fou de rouler avec le maillot jaune sur le Tour. Et aujourd’hui nous gagnons aussi le Tour avec Demi Vollering. Ça n’aurait pas pu être plus parfait."

Le vert après le jaune

Une victoire d’étape, un maillot jaune porté pendant 6 jours, un top 3 et un maillot vert. Tel est le bilan du Tour de France de Lotte Kopecky. Cette Grande Boucle a été dans la lignée de sa saison excellente, avec notamment un succès sur le Tour des Flandres en avril dernier.

Après avoir perdu sa tunique de leader samedi sur les pentes abruptes du Tourmalet, elle a réagi de la meilleure des manières en réalisant le contre-la-montre de sa vie, ce dimanche.

Celle que l’on appelle aussi la "van Aert des dames" a pleinement justifié ce surnom en se montrant à l’aise sur tous les terrains. Les seuls nuages qui entourent sa semaine française sont ses quelques occasions de victoire manquées sur les étapes plates. Mais le bilan est plus que positif, voire quasi-parfait. Finalement, elle ne pouvait rêver d’un meilleur hommage à son frère, Seppe, décédé en mars dernier.