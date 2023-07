Tour de Pologne: Tim Merlier remporte la première étape

Mené par les équipes de sprinters, le peloton a rapidement réduit l'écart sur le groupe de tête qui a été repris à 55 km de l'arrivée. La pluie s'est alors invitée sur le parcours avec un violent orage, provoquant une chute à 6 km de l'arrivée.

C'est un peloton réduit qui s'est présenté devant la ligne d'arrivée et Merlier s'est montré le plus rapide pour devancer Kooij et Gaviria. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) a lui pris la 10e place.

Le champion de Belgique 2022, qui a signé la 30e victoire de sa carrière, la 7e cette saison, en profite pour prendre la tête du classement général.

Dimanche, la 2e étape reliera Leszno à Karpacz après deux ascensions de deuxième catégorie et une arrivée au sommet. Le Tour de Pologne se terminera vendredi à Cracovie. Le Britannique Ethan Hayter est le tenant du titre.