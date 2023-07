Clasica San Sebastian : Remco Evenepoel s'impose pour la troisième fois et égale le record de victoires (vidéo)

Cinq coureurs se sont isolés en tête avec Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), les Français Romain Bardet (DSM-Firmenich), Julien Bernard (Lidl-Trek) et Franck Bonnamour (AG2R Citroën) et l'Espagnol Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi).

Malgré une chute sans séquelle lors du départ fictif, Evenepoel a placé une première attaque au sommet d'Erlaitz (4 km à 10,3%) situé à 73 km de l'arrivée, suivi par Bilbao, le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) et l'Italien Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). Le quatuor a alors rejoint Van Hooydonck et Bardet, derniers rescapés de l'échappée. Evenepoel a ensuite imposé son tempo dans le Mendizorrotz (4.1 km à 7.3%), avant-dernière difficulté de la journée, et Van Hooydonck, Bardet et Bettiol ont été distancés.

Dans la montée du Murgil (2.1 km à 9.9%), la dernière difficulté de la journée, Evenepoel a de nouveau accéléré et Bilbao a semblé craquer avant de passer devant et de faire craquer Vlasov. Evenepoel et Bilbao se sont alors relayés dans la descente vers Saint-Sébastien pour se jouer la victoire au sprint. Le Brabançon a lancé son sprint de loin pour décrocher un troisième succès en trois participations sur la Clasica San Sebastian après 2019 et 2022. Il a signé la 46e victoire de sa carrière, la 9e cette saison.

Derrière, Vlasov a pris la 3e place à 28 secondes tandis que l'Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost) et l'Espagnol Ion Izagirre (Cofidis) ont complété le top 5 à respectivement 2:50 et 2:57.

Avec trois victoires sur la classique basque, Evenepoel égale le record de victoires qu'il détient désormais avec l'Espagnol Marino Lejarreta, vainqueur en 1981, 1982 et 1987.

Le natif de Schepdaal va désormais se concentrer sur la défense de son titre de champion du monde lors de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme prévue le dimanche 6 août à Glasgow en Écosse.