Tour de Wallonie : le rêve éveillé d’Axel De Lie, frère d’Arnaud

L’an passé, Axel De Lie travaillait dans un magasin de vélo tout en continuant à vivre pleinement sa passion du cyclisme, en s’alignant, pour le plaisir, sur des épreuves pour les élites 3, les amateurs. Un an et demi plus tard, il a toujours son job dans le commerce de cycles et roule toujours, mais plus du tout au même niveau !