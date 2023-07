Remco Evenepoel revient sur les rumeurs de départ : “Si j’ai envie de partir ? Je lis beaucoup de conneries !”

Remco, cette Clasica San Sebastian sera votre dernière course avec le maillot de champion du monde sur le dos.

”Oui, et ça m’attriste que cette fin arrive si tôt. Cela dit, cela décuple ma motivation. Cette course tombe toujours à point nommé après un stage en altitude. Je suis souvent en forme après une telle période d’entraînements. Gagner avec la tunique arc-en-ciel là où j’ai signé mon premier grand succès en WorldTour serait sympa. Et puis, je suis très motivé à l’idée de renouveler mon titre de champion du monde. Julian Alaphilippe (deux fois) et Peter Sagan (trois) ont été sacrés plusieurs années d’affilée. C’est donc possible.”

Jasper Philipsen et Wout van Aert ont été en vue au Tour de France. Avez-vous l’impression que vous devez absolument gagner cette Clasica pour montrer que vous êtes, vous aussi, en grande forme ?

”Non, pas spécialement. Bien sûr, si je suis à la rue, je me poserai des questions, mais je n’y crois pas. Cette année, j’ai fait deux courses d’un jour, Liège-Bastogne-Liège et les championnats de Belgique, et je les ai gagnées toutes les deux. En outre, j’ai l’expérience du champion du monde. Je sais comment on le devient (il sourit).”

Sur quelle épreuve estimez-vous avoir le plus de chances de décrocher la timbale : la course en ligne ou le chrono ?

”Les deux me conviennent bien. Le contre-la-montre est long et pas trop technique, tout ce que j’aime. Et le parcours de la course en ligne me rappelle un peu celui des championnats de Belgique. Donc, j’ai toutes les raisons d’y croire. De toute façon, nous aurons plusieurs cartes dans notre jeu, puisque Wout (van Aert) et Philipsen seront là aussi.”

Fin août, vous reprendrez le départ de la Vuelta (du 26 août au 17 septembre), qui ne figurait pas dans vos plans initiaux. A-t-il été facile de changer votre préparation ?

”Pas du tout. J’ai juste fait un copier-coller de l’année passée, avec un bon stage en juillet. La difficulté sera de rester en forme durant un bon mois, afin d’être toujours frais lors de la troisième semaine du Tour d’Espagne.”

En avez-vous reconnu certaines étapes ?

”Oui, les 16e, 17e et 18e, qui seront, à mon sens, décisives. J’ai pu constater que l’Angliru est bien le monstre qu’on dit. Mais je suis plein d’enthousiasme à l’idée de participer à nouveau à ce grand tour.”

Jonas Vingegaard a annoncé qu’il sera de la partie. Qu’en pensez-vous ?

”Je suis très content de pouvoir me mesurer à la meilleure opposition possible. Quand le double vainqueur du Tour prend le départ d’une course, il en est le très grand favori. Même s’il devait être 2 ou 3 % moins fort que durant la Grande Boucle, ça ne changera rien pour lui. Il était à un tel niveau !”

Justement, vous pensez-vous capable de rivaliser avec lui et Pogacar dans un an au Tour de France ?

”Je vais déjà pouvoir me servir de cette Vuelta pour savoir où j’en suis. Pogacar et lui ont réussi des choses incroyables pendant ce Tour. Si je me base sur les watts, je peux peut-être rivaliser, mais un grand tour, ce n’est pas que ça. J’ai un an pour bosser afin d’être le plus proche d’eux en juillet 2024.”

Remco, on parle beaucoup, ces derniers temps, du futur incertain de votre équipe et de vos envies de départ. Qu’en est-il ?

”Tout ça me fait rire. Parfois, j’ai l’impression que les journalistes en savent beaucoup plus que mon entourage et moi. Je n’ai aucune raison de ne pas être heureux ici (NdlR : chez Soudal Quick-Step). Je lis beaucoup de conneries, mais ça ne me touche pas. Je suis assez fort mentalement pour faire abstraction de tout ça.”

Les principaux engagés

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Pello Bilbao (Esp/Bahrain-Victorious), Simon Yates (G-B/Team Jayco AlUla), Mikel Landa (Esp/Bahrain-Victorious), Carlos Rodriguez (Esp/Ineos Grenadiers), Guillaume Martin (Fra/Cofidis), Felix Gall (Aut/AG2R Citroën), Nelson Powless (USA/EF Education-EasyPost), Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek), Ben O’Connor (Fra/AG2R Citroën), Juan Ayuso (Esp/UAE Team Emirates), Lorenzo Rota (Ita/Intermarché-Circus-Wanty), Ben Healy (Irl/EF Education-EasyPost), Marc Hirschi (Sui/UAE Team Emirates), Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates), Michael Matthews (Aus/Team Jayco AlUla), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Romain Bardet (Fra/Team DSM), Biniam Girmay (Ery/Intermarché-Circus-Wanty), Santiago Buitrago (Col/Bahrain-Victorious).