Ce mercredi soir à Rodez, Yara Kastelijn a signé le plus grand succès de sa jeune carrière. Partie dans une échappée de 14 coureuses à 150 kilomètres de l’arrivée, la Néerlandaise a su s’extirper de son groupe au bon moment pour s’envoler vers son premier triomphe. Si elle a eu virtuellement le maillot jaune sur les épaules durant cette étape, la jeune cycliste de 25 ans semblait se contenter de ce succès à l’arrivée.

"C’est vraiment un rêve, je n’arrive pas à y croire."

Et de poursuivre : "Hier (mardi) on était tout proches (NdlR : avec Julie Van de Velde) aujourd’hui (mercredi) on remporte la victoire. C’est tout simplement notre meilleur Tour."

Le tracé du jour entre Cahors et Rodez semblait promis à une bataille entre les favorites du général. Mais sur les pentes escarpées de l’Aveyron, les hostilités n’ont eu lieu que timidement dans les 300 derniers mètres. Quand Demi Vollering est parvenue à décoller sa plus grande rivale – Annemiek van Vleuten – de sa roue pour 8 secondes.

Le jaune au courage

Un maillot jaune ça se défend. Si Lotte Kopecky est toujours leader du général au soir de cette 4e étape, elle le doit à elle seule. Virtuellement éjectée de son siège de leader pendant une bonne partie de la course, notre compatriote s’est employée pour conserver sa tunique. Alors que les 14 femmes à l’avant ont compté jusqu’à plus de 10 minutes d’avance, elle a su ramener l’écart sous les 5 minutes à 35 km du final. Avant de s’extraire du peloton des favorites à 17 bornes de l’arrivée pour combler son écart au général avec Yara Kastelijn. Les deux prochaines étapes devraient lui permettre de conserver son Jaune. Avant d’épauler sa coéquipière Demi Vollering, samedi dans l’étape décisive du Tourmalet. "Tant que Demi reste bien au classement et prend même du temps, ça ne peut pas être mieux pour nous", a déclaré la coureuse de SD Worx après l’étape.