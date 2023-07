Tour de Wallonie : le bouquet final est italien

”On savait avant le début de l’épreuve que le contre-la-montre serait décisif, raconte l’Italien de la formation Ineos-Grenadiers. Je suis parvenu à remporter la victoire et à prendre du temps sur mes adversaires directs à Mons. Pourtant, je n’étais pas vraiment au top de ma forme. J’espérais prendre davantage de temps, mais bon, le temps n’était pas le plus important. J’avais aussi besoin de retrouver le rythme d’une journée de chrono, à quelques jours de Glasgow.”

La ville écossaise va accueillir les épreuves pour les maillots arc-en-ciel en fin de semaine prochaine. Après nous avoir dit, vendredi, à Huy, lors de la présentation des équipes, qu’il n’avait pas encore regardé le parcours du chrono (nous ne l’avons pas cru…), il a cette fois été un peu plus prolixe au sujet du Mondial. “Si j’y vais, c’est parce que je sais que je peux le gagner, ajoute-t-il dans un sourire. Je suis en bonne condition pour y faire un résultat, ou en tout cas essayer. Mais la concurrence sera ardue.”

Dans ses adversaires, il pointe clairement le clan belge. Avec les inévitables Remco Evenepoel et Wout van Aert. Il s’y rendra avec le sourire. “Au bout d’une belle semaine en Wallonie, passée avec un public connaisseur du vélo, comme chez moi, en Italie.”

Bagioli : "Et maintenant, aider Remco à la Clasica !"

Les liens entre son pays et la partie francophone de la Belgique sont forts. Et bien mis en évidence sur cette dernière étape, avec la victoire d’Andrea Bagioli, le puncheur de Soudal-Quick Step. “Je voulais à nouveau essayer, comme lundi, mais, cette fois, il y a eu la victoire au bout, raconte ce coureur de 24 ans, qui a réglé son compagnon de fugue, Stephen Williams. Nous voulions durcir la course et nous l’avons fait avec Vansevenant et Schmid dans l’échappée. Ce succès me permet de partir en confiance sur la Clasica San Sebastian, où j’irai aider Remco Evenepoel.”

Sur le podium, les Italiens avaient le sourire. Un sourire encore plus prononcé quand ils ont compris que la plus forte clameur du public n’était pas adressée à eux mais à Johan Meens. Le coureur wallon a poursuivi sur sa belle lancée des classiques ardennaises (il y a à chaque fois attaqué) en allant chercher le maillot de meilleur grimpeur et en passant à nouveau à l’offensive, ce mercredi, chez lui, à Hombourg. “C’était très fort, devant tous ces supporters”, ajoute le jeune Liégeois, qui prend du volume chez Bingoal-Wallonie Bruxelles, et sur lequel nous reviendrons.