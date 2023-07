Interrogé par le Nieuwsblad et d’autres médias néerlandophones, le Danois est revenu sur cette annonce à l’occasion d’un détour par le parc d’Efteling où il a répondu à de nombreuses sollicitations. “J’irai sur cette Vuelta sans pression, avec l’intention de faire de mon mieux. Si je gagne, tant mieux. Si je ne gagne pas et que Primoz y parvient, je serai content aussi. Et si on ne gagne pas, il faudra l’accepter. Dans tous les cas, ma saison est déjà fantastique.”

Le maillot jaune affirme toutefois avoir besoin d’un peu de repos avant de se projeter sur ce Tour d’Espagne : “Un plan doit déjà être prévu mais j’en parlerai avec l’équipe quand je serai reposé et prêt. Il faudra être en forme dès le départ avec cette troisième étape vers Andorre”, explique-t-il en référence à la haute montagne qui se dressera très vite sur la route du peloton.

Évidemment interrogé sur Remco Evenepoel, Vingegaard a contenté les médias belges avec cette réponse : “Remco est l’un des meilleurs cyclistes du monde. Il n’est pas champion du monde pour rien. C’est l’homme sur qui nous devrons nous concentrer car il sera certainement l’un de nos plus gros adversaires à la Vuelta.”

Avantage Remco dans les confrontations directes

Les deux hommes ne se sont pas affrontés depuis Liège-Bastogne-Liège 2022, remporté par le Brabançon. Avant ça, ils avaient disputé le Tour du Pays basque (Evenepoel 4e et Vingegaard 6e du classement final) et Tirreno-Adriatico (Evenepoel 11e et Vingegaard 2e).

Notons que Vingegaard n’a jamais remporté une course sur laquelle notre compatriote était aligné. Dans l’autre sens, Evenepoel a remporté la 4e étape et le classement final du Tour de Pologne 2020 ainsi que Liège-Bastogne-Liège 2022.