Tour de France Femmes: Yara Kastelijn gagne en solitaire la 4e étape, Lotte Kopecky toujours en jaune

Quatorze coureuses, dont Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck), s'échappaient après une quinzaine de kilomètres de course, sur le col de Crayssac (4e catégorie, 2,3 km à 4,8%). Le peloton leur laissait le champ libre et les échappées comptaient plus de 10 minutes d'avance. Elles passaient ensemble la côte de Falgeyras (4e catégorie, 3 km à 4%).

Alors que l'écart dépassait encore les 5 minutes, Lotte Kopecky accélérait dans le peloton sur la côte de Colombiès (3e catégorie, 6,5 km à 4,2%), à 36 km de l'arrivée.

Sur la côte de Moyrazès (2e catégorie, 4,6 km à 5,5%), Yara Kastelijn s'isolait en tête. Derrière, Kopecky haussait à nouveau le rythme. Le maillot jaune passait au sommet avec une trentaine de secondes d'avance sur le groupe des favorites.

Kastelijn abordait la côte de Lavernhe (3e catégorie, 2,2 km à 7,1%) avec 1 minute d'avance sur un groupe de huit poursuivantes. Peu avant le sommet, à 9 km de l'arrivée, les deux favorites du Tour, les Néerlandaises Annemiek van Vleuten (Movistar) et Demi Vollering (SD Worx), passaient à l'offensive et revenaient sur Kopecky et les autres poursuivantes.

Ancienne championne d'Europe de cyclocross, Kastelijn, 25 ans, s'offrait la première victoire professionnelle de sa carrière sur la route. Vollering prenait la deuxième place à 1:11 devant une autre Néerlandaise, Anouska Koster (Uno-X). Quatorzième à 1:27, Kopecky conserve son maillot jaune avec 43 seocndes d'avance sur Vollering et 51 sur la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio (AG Insurance-Soudal Quick-Step).

Jeudi, la 5e étape reliera Onet-le-Château à Albi sur 126,1 km, avec deux côtes de troisième catégorie et une de quatrième au programme.