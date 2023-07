Tour de Wallonie: De Lie piégé par les Alpecin-Deceuninck

Une fois changé, il s’est arrêté quelques instants pour commenter cette journée menée tambour battant entre Thuin et la ville brabançonne et ce sprint dans lequel il a été piégé par l’anticipation des Alpecin-Fenix à l’amorce du dernier virage. "Les coureurs de cette équipe ont cassé les coups, j’ai dû mettre un coup de frein dans ce dernier tournant, détaille-t-il. Dans ce qu’il restait du sprint, j’ai essayé de prendre un beau virage, mais le coéquipier de Timo Kielich a fait la cassure. Il fallait directement lancer à la sortie de ce virage, mais le vainqueur avait déjà une belle avance. Et j’ai coincé dans les 50 derniers mètres."

Déçu de ne pas gagner à nouveau au lendemain de sa victoire à Walcourt, le solide coureur wallon était loin d’être abattu. "Je me sentais encore une fois très bien, ajoute-t-il. Les bonnes sensations sont là. Dans le final, nos adversaires ont tenté de m’attaquer. Ils ont réussi, j’ai peut-être trop tenté de réagir à tout, j’ai peut-être trop montré ma force. Juste avant le final, il y avait eu un moment de panique quand il y a eu des bordures alors que j’avais été retardé par une chute."

À la sortie de son premier stage d’altitude, pour son vrai retour à la compétition deux mois après sa lourde chute aux Quatre Jours de Dunkerque, De Lie peut être rassuré sur son niveau. "Ce mardi, c’est le chrono de Mons et on verra si je peux jouer la victoire mercredi, sur la dernière étape, la plus difficile. Si j’ai les mêmes sensations qu’à l’Étoile de Bessèges, j’essaierai de la claquer !"

Le rendez-vous est pris !