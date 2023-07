Que peut-on attendre d’Evenepoel au Tour en 2024? "Remco peut nous offrir une bagarre à 3"

Or, après avoir abandonné le Tour d’Italie à deux reprises (sur chute en 2021 et à cause du Covid en mai dernier), le Brabançon n’a achevé, jusqu’à présent, qu’un seul grand tour : la Vuelta 2022. Et même s’il s’y est imposé, ce n’est pas assez pour effectuer le grand saut. Ce, d’autant plus qu’il ne veut pas y aller jouer les électrons libres. “S’il prend le départ d’une épreuve, c’est dans le but d’y signer le meilleur résultat possible. C’est dans son caractère. Et puis, tout le monde attendra de lui qu’il soit compétitif tout de suite”, précise Lefevere.

C’est donc afin d’avoir dans les jambes une autre course de trois semaines – très montagneuse, qui plus est – que le coureur de 23 ans sera le 26 août à Barcelone, d’où s’élancera la Vuelta. Pour la première fois, il y affrontera Vingegaard dans un grand tour. Mais reste à voir si le vainqueur du Tour ne viendra pas pour épauler Primoz Roglic. Toujours est-il que quelle que soit sa place au classement général, le 17 septembre à l’arrivée à Madrid, Evenepoel entend faire le Tour l’an prochain. Et cette perspective fait saliver tous les amateurs de la petite reine.

”Je me réjouis déjà d’être en 2024, avec Remco dans la bagarre, dit Axel Merckx. Je pense réellement qu’il peut rejoindre le match pour nous offrir une bagarre à trois.”

Quelle équipe autour de lui?

Le souhait de notre consultant se confirmera-t-il dans les faits ? Remco Evenepoel sera-t-il toujours chez Soudal Quick-Step ? On sait qu’Ineos lui fait les yeux doux mais notre compatriote est lié à la formation de Lefevere jusqu’en 2026. Et il y percevrait un salaire annuel de 4 millions d’euros. “Si quelqu’un veut Remco, il devra racheter la totalité de son contrat”, répète inlassablement le manager roularien. En outre, Vic Swerts, le patron de Soudal, sponsor principal du Wolfpack, ne verrait pas d’un bon œil que la principale raison de sa collaboration avec Quick-Step depuis cette année s’en aille déjà. Il veut tenter de gagner le Tour de France avec Evenepoel.

Certains disent qu’Ineos contournerait le problème du contrat du Belge en achetant carrément toute l’équipe belge pour la somme de 15 millions d’euros. Plusieurs sources proches du dossier pensent, pourtant, que cette option n’en est pas une. “Ineos a déjà une licence. Quel intérêt aurait-elle à dépenser une telle somme pour en avoir une deuxième ?”, s’interroge un observateur bien informé.

Avec Mikel Landa en plus?

guillement "Me battre pour Remco? Pourquoi pas ? J’aime sa manière de courir et son caractère."

Remco Evenepoel doit surtout espérer qu’il aura de solides équipiers autour de lui l’été prochain. C’est une condition sine qua non pour lutter avec les armadas Jumbo-Visma et UAE de Vingegaard et Pogacar. Beaucoup de coureurs arrivent en fin de contrat chez Soudal Quick-Step et Lefevere veut en attirer d’autres pour épauler son protégé dans les cols de l’Hexagone. Des négociations sont en cours avec Mikel Landa, deux fois 4e de la Grande Boucle (2017 et 2020) et à deux reprises sur le podium du Giro. Même s’il est passé à côté de son Tour 2023 (19e), il peut s’appuyer sur une immense expérience et grimpe très bien. Mais il n’est pas réputé pour son esprit collectif et sa bonne lecture de la course. “C’est sympa d’avoir de l’intérêt d’une telle équipe, a lancé le Basque à la chaîne flamande Sporza. Me battre pour Remco Evenepoel ? Pourquoi pas ? J’aime sa manière de courir et son caractère. ”

S’il pourra toujours compter sur les fidèles Louis Vervaeke et Ilan Van Wilder, Evenepoel sait qu’il lui faudra du renfort s’il veut espérer concurrencer des coureurs qui comptent déjà deux Tours à leurs palmarès : Pogacar en 2020 et 2021, Vingegaard en 2022 et 2023.

Meilleur que Pogacar sur les quatre dernières courses… d’un jour

Les points de comparaison avec le Nordique sont rares. Evenepoel ne l’a pas affronté cette année. En 2022, il l’avait devancé au Tour du Pays basque où ils s’étaient classés, respectivement, 4e et 6e avec une différence de 0:11. Mais quelques semaines plus tard, Vingegaard avait largement dominé le Belge à Tirreno-Adriatico : 2e et 11e du classement final, avec un écart de 2:28, d’une épreuve remportée par… Tadej Pogacar. Evenepoel a été meilleur que le Slovène lors de leurs quatre dernières confrontations. C’était à Saint-Sébastien, aux Mondiaux et à Liège-Bastogne-Liège, trois épreuves qu’il a gagnées, ainsi qu’au chrono mondial (3e et 6e). Mais c’était toutes des courses d’un jour.

Le Tour, ce sera autre chose.