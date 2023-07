Tour de France féminin: l'Allemande Liane Lippert s'impose au sprint devant Lotte Kopecky dans la 2e étape

L'Allemande Liane Lippert (Movistar) a remporté la 2e étape du Tour de France Femmes lundi sur 151,7 km entre Clermont-Ferrand et Mauriac avec six difficultés et une arrivée 1,4 km après le sommet d'une bosse de 3e catégorie (3,4 km, 5,8%).