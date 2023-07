Dans un sprint concernant une cinquantaine de coureurs, De Lie l’a emporté devant Thibau Nys (Lidl-Trek), 2e et Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck), 3e du jour.

Ben Hermans (Israel – Premier Tech) a lui été contraint à l’abandon durant la course.

Arnaud De Lie, 21 ans, s’adjuge son 14e succès en carrière et le 5e cette saison. Son dernier succès remonte au GP du Morbihan le 6 mai. Le coureur wallon avait ensuite chuté lourdement aux Quatre Jours de Dunkerque le 16 mai reprenant la compétition aux championnats de Belgique le 25 juin.

L’échappée du jour – composée de Laurenz Rex (Intermarché-Circus- Wanty), Ceriel Desal (Bingoal WB), Sander De Pestel (Flanders-Baloise), le Danois Louis Bendixen (Uno-X Pro) et le Néerlandais Joris Nieuwenhuis (Baloise-Trek Lions) – a été rejointe par trois autres coureurs à 40 bornes de l’arrivée : l’Australien Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck), vainqueur l’an dernier, Luca Van Boven (Bingoal WB) et le Néerlandais Pim Ronhaar (Baloise-Trek Lions). Les huit hommes comptaient alors 2 minutes d’avance sur le peloton. Un groupe qui ne s’est pas entendu et qui a été repris à 20 km de l’arrivée.

Lundi, la 3e étape propose aux coureurs un tronçon de 186,7 km entre Thuin et Mont-Saint-Guibert dans le Brabant Wallon. Le clou de cette épreuve est au programme de mardi avec un contre-la-montre de 32,7 km à Mons. Cette 44e édition s’achève mercredi à Aubel.