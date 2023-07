L’avis de notre consultant Jean-Luc Vandenbroucke après la 21e étape du Tour de France : “Vingegaard met la pression sur Remco en allant à la Vuelta”

En attaquant sur les Champs, Pogacar a encore augmenté sa cote de popularité. Ce garçon prend le cyclisme comme un jeu et c’est beau à voir. On pensait le voir augmenter sa condition dans la troisième semaine mais finalement, cela n’a pas été le cas. Le Tour est l’épreuve la plus dure du monde et demande une préparation au millimètre. Le Slovène et son équipe étaient un peu dans l’inconnue après sa chute à Liège-Bastogne-Liège et ils se sont peut-être un peu précipités pour être à temps au Tour de France. Malgré cela, Pogacar est le coureur de l’année. Après ses incroyables classiques et sa chute à Liège, cette deuxième place est un réel exploit.

guillement "Tadej Pogacar est le coureur de l'année"

Il faut évidemment féliciter Jonas Vingegaard pour sa victoire mais ce Tour de France n’a pas amélioré l’image de la Jumbo. Ils n’ont jamais collaboré avec les attaquants et je n’ai pas oublié le relais que le Danois n’a pas donné à van Aert en début de Tour, à San Sebastian. La formation néerlandaise est tout de même en lice pour remporter les trois grands tours, ce qui serait remarquable. L’annonce de Vingegaard sur la Vuelta ne me surprend pas plus que ça dans le sens où il s’est épargné durant les classiques et est le joueur le mieux payé de la Jumbo. Je pense qu’il aura comme rôle d’être l’équipier de Roglic, qui est en altitude pour préparer cette Vuelta. Celui qui ne doit pas rigoler, c’est Remco Evenepoel. La présence de Vingegaard lui met la pression, en tant que vainqueur sortant. La concurrence sera énorme.