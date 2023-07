Van Aert est rentré à temps pour accueillir Jerome

La dixième victoire de WVA sur le Tour attendra au moins un an encore. À sa place, il a ajouté deux deuxièmes et deux troisièmes places à son palmarès.

Quelques minutes plus tard, van Aert embarquait dans un hélicoptère stationné sur l’altiport de Courchevel, direction la plaine savoyarde. Un peu plus tard encore et le Belge grimpait dans le jet privé mis à sa disposition par la famille van Eerd, les propriétaires des supermarchés Jumbo, le sponsor principal de sa formation. L’affaire avait été décidée le lundi, durant la deuxième journée de repos car d’Herentals étaient arrivées des nouvelles confirmant que van Aert était attendu chez lui. Le déroulement du chrono et celui de la 17e étape dans les Alpes ont permis au maillot vert 2022 de rentrer au pays l’esprit tranquille. Deux heures après s’être envolé, il rejoignait la Belgique et son épouse Sarah.

Van Aert l’avait annoncé : il ne voulait manquer pour rien au monde la naissance de son second enfant prévue normalement dans les jours suivants le Tour. Mais le bébé est un rapide, comme son père, et il a vu le jour quelques heures à peine après le retour de son papa. Jerome, petit frère de Georges, deux ans et demi, est né ce 20 juillet.

Le prochain rendez-vous de van Aert est désormais les championnats du monde courus à Glasgow, dans deux semaines. Le Campinois disputera la course sur route le dimanche 6 août et le contre-la-montre, sur lequel il avait fait l’impasse l’an passé, le vendredi 11 août. " Dans cette perspective, les quelques jours de repos supplémentaires que lui offre la naissance de son fils sont une bonne chose", a commenté Sven Vanthourenhout, le sélectionneur national.

On aura une réponse à cette affirmation dans quelques jours…